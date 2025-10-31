Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

Извор:
АТВ
31.10.2025
16:30
Коментари:0
Кристијан Шмит је узрочник безакоња у БиХ и ми га као таквог не признајемо као високог представника, а многе одлуке које су донесене су биле против Срба, рекао је руски амбасадор у УН Василиј Небензја.
"Он је није добио сагласност овог тијела. Дејтонски мировни споразум је једини могући основ за рјешавање свих проблема, као и укидање канцеларије високог представника може донијети грађанима БиХ мир и просперитет", истакао је Небензја.
Он каже да је запад жртвовао стабилизацију БиХ.
"Умјесто међусобног дијалога који би довео до компромисног рјешења између страна у БиХ, ми видимо егоистичну жељу да по сваку цијену очувају контролу страног управљања суверене земље. Запад жртвује године стабилизације у БиХ и торпедира саму архитектуру државе која је уписана у Дејтону. Народи у БиХ се приморавају да прихвате туђе културолошке вриједности које нису њихове. Опасне политике које воде ка урушавању дејтонског система баланса интереса три једна конститутивна народа и два ентитета у БиХ су биле против Срба", рекао је руски представник.
Он каже да је ово већ пета сједница о БиХ само ове године.
"Са дубоком забринутошћу смо дужни да кажемо да је ова година обиљежена кризом без преседана од Дејтона у БиХ. Током 2025. ово је већ пети састанак о проблему у БиХ чиме свједочи о хроничном системом међу етничком проблему
Тренутна ситуација у БиХ је у великом мјери узрокована активношћу одређених западних земаља", каже Небензја.
Руси су такође подржали продужење мандата мисији Алтеа, на још 12 мјесеци.
У обраћању, које је уживо слушао Жељко Комшић, руски представник се дотакао и тога да Хрватима није омогућено представљање.
