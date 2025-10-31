Савјет безбједности УН-а о стању у БиХ

Извор:
Савјет безбједности Уједињених нација разматраће данас стање у БиХ у протеклих шест мјесеци и, како се очекује, продужити мандат Мисији Алтеа за још годину дана.
Из Републике Српске порука да ће руско предсједавање допринијети да се у Њујорку чује њен глас. Према информацијама из Амбасаде Русије у БиХ Кристијан Шмит, неће присуствовати сједници.
У Извјештају Владе Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација наведено је да међународна заједница треба недвосмислено да одбаци покушај уклањања предсједника Републике Српске Милорада Додика из политичког живота јер се, како је назначено у извјештају, Додик гони на основу основу Шмитовом вољом наметнуте инкриминације која је лишена ваљаности.
Сједницу Савјета безбједности можете пратити и на програму АТВ-а.
