Авион морао хитно да слети, има повријеђених

31.10.2025

14:01

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Путнички авион компаније ЏетБлу на лету из Канкуна ка Њуарку имао је изненадан губитак висине у четвртак, што је довело до хитног слијетања на међународни аеродром у Тампи на Флориди.

У инциденту је повријеђено неколико - неки извјештаји наводе и до 20 - путника, а догађај је изазвао забринутост међу путницима и у авио-индустрији, с обзиром на то да нагле и непланиране промјене висине у мирним временским условима обично указују на технички проблем.

Лет 1230, који је обављан авионом Аирбус А320 , полетео је из Канкуна и требало је да слети на аеродром Њуарк Либерти у Њу Џерсију, када је у крстарећем лету дошло до „неочекиваног пада висине“, како је саопштила Федерална администрација за авијацију (ФАА). Посада је одмах прогласила ванредну ситуацију и скренула авион ка Тампи, гдје је летјелица безбједно слетјела у 14.19 по источном времену.

Према јавно доступним подацима са сервиса за праћење летова преко АДС-Б сигнала, авион је пао са око 35.000 стопа (око 10.600 метара, ФЛ350) на приближно 18.000 стопа (око 5.500 метара, ФЛ180) у року од пет минута. Путници и посада су при слијетању прегледани, а неколико особа је превезено у болницу због повреда, укључујући посјекотине настале ударом у плафон кабине током наглог губитка контроле.

Двоје страдалих у тешкој несрећи

Хроника

Нова трагедија у БиХ - двоје мртвих

Како преноси Симпле Флајинг, посада је пријавила „проблем са контролама лета“ прије наглог обрушавања носа авиона. Један путник навео је да је авион прво благо задрхтао, а затим нагло кренуо у стрмо понирање које је трајало „30 секунди или више“. Према његовим ријечима, предмети, напици и дио сервисне опреме одвојили су се од површина на којима су били и ударили у кров кабине, изазивајући панику међу путницима.

Званичници ФАА потврдили су да је истрага у току. Временски услови у тренутку инцидента били су мирни, што смањује вјероватноћу да је турбуленција узрок догађаја, а фокус истраге биће на могућим техничким факторима, укључујући систем контроле лета и аутоматизације. Компанија је потврдила да је летјелица одмах повучена из саобраћаја ради детаљног прегледа.

„Безбједност наших путника и чланова посаде увијек је на првом мјесту. Летјелица је искључена из саобраћаја ради инспекције, а пружамо пуну подршку повријеђенима“, саопштила је ЏетБлу.

Аналитичари истичу да је ово озбиљан догађај, јер нагли пад висине у фази крстарења може бити изазван кваром контролних површина или софтверским проблемом аутопилота. За сада нема назнака да се ради о проблему са моторима или губитком узгона, што додатно усмјерава пажњу на системе управљања летом. У истрагу се може укључити и НТСБ уколико се потврди озбиљан технички квар.

Инцидент се дешава у тренутку када је аутоматизација лета под пажњом јавности након ранијих случајева у глобалној авијацији. Ипак, за разлику од проблема са системом МЦАС на Бојинг 737 МАX, породица Аирбус А320 до сада није бележила инциденте повезане са грешкама компјутеризованих система управљања летом и има репутацију изузетно поуздане и безбједне платформе.

ЏетБлу је америчка нискотарифна авио-компанија основана 1998. године, са сједиштем у Њујорку. Позната је по бесплатном вајфај сервису, удобнијем распореду сједишта у односу на конкуренцију и фокусу на корисничко искуство којим покушава да се дистанција од конкуренције у овом "јефтином" сектору.

Летови ове компаније претежно повезују Сјеверну и Јужну Америку, као и Карибе, док се посљедњих година шири и на трансатлантске руте.

fbi tanjug ap James Carbone

Свијет

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

Флоту чине летјелице Аирбус А220 и породице А320, као и варијанте А321ЛР и А321XЛР за дуже међународне линије. Компанија је позната и по специјалним бојењима својих авиона.

Аирбус А320 најпродаванији је путнички авион на свијету и стандард индустрије за кратке и средње линије. Први пут је полетио 1987. године и поставио стандард за флy-бy-вајер електронско управљање, постајући основа за читаву породицу модерних верзија А320нео и А321.

Летјелица у типичном распореду превози између 150 и 180 путника, а долет износи и до 6.300 километара у нео варијанти, односно до 4.000 км у старијој цео варијанти, што омогућава саобраћање на каћим и средњим линијама. А320 је познат по ефикасности, поузданости и ниским оперативним трошковима, чиме је постао окосница великог броја авио-флота широм свијета.

(Аеро.рс)

