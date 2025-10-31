Авион морао хитно да слети, има повријеђених

31.10.2025
14:01
Путнички авион компаније ЏетБлу на лету из Канкуна ка Њуарку имао је изненадан губитак висине у четвртак, што је довело до хитног слијетања на међународни аеродром у Тампи на Флориди.
У инциденту је повријеђено неколико - неки извјештаји наводе и до 20 - путника, а догађај је изазвао забринутост међу путницима и у авио-индустрији, с обзиром на то да нагле и непланиране промјене висине у мирним временским условима обично указују на технички проблем.
Лет 1230, који је обављан авионом Аирбус А320 , полетео је из Канкуна и требало је да слети на аеродром Њуарк Либерти у Њу Џерсију, када је у крстарећем лету дошло до „неочекиваног пада висине“, како је саопштила Федерална администрација за авијацију (ФАА). Посада је одмах прогласила ванредну ситуацију и скренула авион ка Тампи, гдје је летјелица безбједно слетјела у 14.19 по источном времену.
Према јавно доступним подацима са сервиса за праћење летова преко АДС-Б сигнала, авион је пао са око 35.000 стопа (око 10.600 метара, ФЛ350) на приближно 18.000 стопа (око 5.500 метара, ФЛ180) у року од пет минута. Путници и посада су при слијетању прегледани, а неколико особа је превезено у болницу због повреда, укључујући посјекотине настале ударом у плафон кабине током наглог губитка контроле.
Како преноси Симпле Флајинг, посада је пријавила „проблем са контролама лета“ прије наглог обрушавања носа авиона. Један путник навео је да је авион прво благо задрхтао, а затим нагло кренуо у стрмо понирање које је трајало „30 секунди или више“. Према његовим ријечима, предмети, напици и дио сервисне опреме одвојили су се од површина на којима су били и ударили у кров кабине, изазивајући панику међу путницима.
Званичници ФАА потврдили су да је истрага у току. Временски услови у тренутку инцидента били су мирни, што смањује вјероватноћу да је турбуленција узрок догађаја, а фокус истраге биће на могућим техничким факторима, укључујући систем контроле лета и аутоматизације. Компанија је потврдила да је летјелица одмах повучена из саобраћаја ради детаљног прегледа.
„Безбједност наших путника и чланова посаде увијек је на првом мјесту. Летјелица је искључена из саобраћаја ради инспекције, а пружамо пуну подршку повријеђенима“, саопштила је ЏетБлу.
Аналитичари истичу да је ово озбиљан догађај, јер нагли пад висине у фази крстарења може бити изазван кваром контролних површина или софтверским проблемом аутопилота. За сада нема назнака да се ради о проблему са моторима или губитком узгона, што додатно усмјерава пажњу на системе управљања летом. У истрагу се може укључити и НТСБ уколико се потврди озбиљан технички квар.
Инцидент се дешава у тренутку када је аутоматизација лета под пажњом јавности након ранијих случајева у глобалној авијацији. Ипак, за разлику од проблема са системом МЦАС на Бојинг 737 МАX, породица Аирбус А320 до сада није бележила инциденте повезане са грешкама компјутеризованих система управљања летом и има репутацију изузетно поуздане и безбједне платформе.
ЏетБлу је америчка нискотарифна авио-компанија основана 1998. године, са сједиштем у Њујорку. Позната је по бесплатном вајфај сервису, удобнијем распореду сједишта у односу на конкуренцију и фокусу на корисничко искуство којим покушава да се дистанција од конкуренције у овом "јефтином" сектору.
Летови ове компаније претежно повезују Сјеверну и Јужну Америку, као и Карибе, док се посљедњих година шири и на трансатлантске руте.
Флоту чине летјелице Аирбус А220 и породице А320, као и варијанте А321ЛР и А321XЛР за дуже међународне линије. Компанија је позната и по специјалним бојењима својих авиона.
Аирбус А320 најпродаванији је путнички авион на свијету и стандард индустрије за кратке и средње линије. Први пут је полетио 1987. године и поставио стандард за флy-бy-вајер електронско управљање, постајући основа за читаву породицу модерних верзија А320нео и А321.
Летјелица у типичном распореду превози између 150 и 180 путника, а долет износи и до 6.300 километара у нео варијанти, односно до 4.000 км у старијој цео варијанти, што омогућава саобраћање на каћим и средњим линијама. А320 је познат по ефикасности, поузданости и ниским оперативним трошковима, чиме је постао окосница великог броја авио-флота широм свијета.
