Нова трагедија у БиХ - двоје мртвих

Двије особе погинуле су у трагичној несрећи која се догодила данас око 12.30 сати на регионалном путу Груде-Широки Бријег у близини фирме Графотисак.
Ову информацију за "Радио Сарајево" је потврдио Марио Баножић, портпарол Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона.
"У несрећи је учествовао један аутомобил", рекао је Баножић.
Додао је да су у несрећи погинуле двије особе након што је аутомобил слетио са коловоза.
Полиција се налази на мјесту догађаја и обавља увиђај.
Због саобраћајне несреће обустављен је саобраћај на улазу у Груде, јавља БИХАМК.
