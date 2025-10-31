Санитет са пацијентом се закуцао у цистерну, има повријеђених

Извор:
Синоћ у касним вечерњим сатима дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој су два лица повријеђена.
У саобраћајној незгоди учествовали су санитет и цистерна.
Санитет Дома Здравља из Параћина превозио је пацијента из Бара и код Краљева је ударио у цистерну из за сада непознатих разлога и потпуно је смрскан.
Пацијент је прошао без повреда, возач санитета је задобио лакше повреде кичме, док је техничар теже повријеђен.
Возач цистерне је прошао без повреда, пише Информер.
