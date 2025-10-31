Logo

Санитет са пацијентом се закуцао у цистерну, има повријеђених

31.10.2025

12:15

Фото: Pixabay

Синоћ у касним вечерњим сатима дошло је до тешке саобраћајне незгоде у којој су два лица повријеђена.

У саобраћајној незгоди учествовали су санитет и цистерна.

Санитет Дома Здравља из Параћина превозио је пацијента из Бара и код Краљева је ударио у цистерну из за сада непознатих разлога и потпуно је смрскан.

Култура

Новембар у Народном позоришту РС: Премијере, класика и чаролија на сцени

Пацијент је прошао без повреда, возач санитета је задобио лакше повреде кичме, док је техничар теже повријеђен.

Возач цистерне је прошао без повреда, пише Информер.

Srbija

Саобраћајна несрећа

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

