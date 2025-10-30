Logo

У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

Извор:

АТВ

30.10.2025

21:35

Коментари:

0
У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син
Фото: Глас Српске

Н. Д. (84) и његов син С. Д. (64) погинули су вечерас када су се возећи "поло" сударили с аутобусом у мјесту Пиљагићи, потврђено је за АТВ.

Према информацијама у аутобусу је било 15 путника, од којих је једно лакше повријеђено.

Udes-misin han

Хроника

Двије особе погинуле у тешкој незгоди код Бањалуке

Како сазнаје АТВ, прије судара, ”поло” се са споредног пута укључивао на магистрални пут и одузео је првенство пролаза аутобусу који се кретао магистралом према Омарској. Дошло је до судара, усљед којег се аутомобил одбио и завршио у каналу. Нажалост отац и син су на мјесту остали мртви.

Према незваничним информацијама за воланом ”пола” је био Н.Д. (84).

Увиђај на лицу мјеста извршио је дежурни тужилац Горан Ракић и полицијски службеници ПУ Бањалука.

Тужилац ће, како је наложити обдукцију страдалих као и друге мјере и радње у циљу утврђивања околности и узрока ове тешке несреће.

