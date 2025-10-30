Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?

30.10.2025
19:24
Коментари:0
Тешка несрећа догодила се данас поподне у Мишином Хану код Бањалуке.
Према незваничним информацијама сударили су се аутомобил и аутобус, а наводно има страдалих, пише Глас.
Због ове саобраћајне несреће створиле су се велике гужве на путу Бањалука–Приједор.
