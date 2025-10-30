Logo

Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?

30.10.2025

19:24

Коментари:

0
Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?
Фото: Društvene mreže

Тешка несрећа догодила се данас поподне у Мишином Хану код Бањалуке.

Према незваничним информацијама сударили су се аутомобил и аутобус, а наводно има страдалих, пише Глас.

Због ове саобраћајне несреће створиле су се велике гужве на путу Бањалука–Приједор.

Подијели:

Тагови:

удес

Mišin Han

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Теа Билановић доживјела саобраћајну несрећу

Хроника

Теа Билановић доживјела саобраћајну несрећу

2 ч

0
Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

Хроника

Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

2 ч

0
Драма у центру Београда, са пиштољем упали у стриптиз клуб: Ухапшене двије особе

Хроника

Драма у центру Београда, са пиштољем упали у стриптиз клуб: Ухапшене двије особе

3 ч

0
Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

Хроника

Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

36

Више од двије деценије од вантјелесне оплодње у Српској

19

32

Ова земља ограничава брзину ходања, на удару и ромобили

19

24

Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?

19

20

Опет ништа од буџета

19

15

Цијене полагања ће расти: Гд‌је ћете најскупље, а гд‌је најјефтиније положити возачки испит?

Small banner

Тренутно на програму

18:50

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:40

Маркетинг

маркетинг

19:43

Спорт

спортски програм

19:50

Маркетинг

маркетинг

19:55

Временска прогноза

временска прогноза

20:00

Лото, Лутрија РС

лото

Стање на граничним прелазима

Small banner