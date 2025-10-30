Logo

Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јутрос у Козарској Дубици.

"Полицијској станици Козарска Дубица јутрос око 11,10 часова пријављено је да се на магистралном путу у Козарској Дубици догодила саобраћајна незгода у којој су повријеђена два лица. Увиђајем на лицу утврђено је да су у саобраћајној незгоди учествовали мотоциклиста М.Л. из Козарске Дубице који је лакше повријеђен и пјешак С.Т. из Козарске Дубице који је усљед тешких тјелесних повреда преминуо на Универзитетско-клиничком центру Републике Српске у Бања Луци", наводе из ПУ Приједор.

