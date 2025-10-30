Logo

Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

30.10.2025

15:31

Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор
Фото: АТВ

Дајана Радошљевић из Приједора која је ухапшена у оквиру акције ”Спарта” предата је у надлежност Окружној јавног тужилаштва у Приједору.

Подсјећамо, Радошљевићеву, која је крајем августа протјерана из Хрватске након туче са возачем трамваја у Загребу, ухапсили су полицијски службеници ПУ Приједор.

Дајана Радошљевић

Хроника

Ово је фатална Дајана Радошљевић ухапшена у Приједору

”Д.Р. из Приједора лишена је слободе због постојања основа сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. У оквиру акције од два лица одузето је 23 грама бијелог праха, налик кокаину”, саопштила је ПУ Приједор.

Дајана Радошљевић

Хроника

Дајана Радошљевић поново ухапшена, заплијењен кокаин!

Дајана Радошљевић и прошле године је хапшена у оквиру акције ”Рома” у којој је ”пало” 14 особа због трговине наркотицима. Тада је у претресима пронађено више од килограма кокаина, три килограма марихуане, а откривена је и лабораторија узгој марихуане. Радошљевићева је у тој акцији означена као један од вођа криминалне групе.

Након што је пуштена из притвора Радошљевићева је водила аутомат клуб и ноћни бар у Приједору, да би се потом посветила посветила салону у Загребу, што је објављивала на свом Инстаграм профилу.

