Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

Извор:
АТВ
30.10.2025
15:31
Коментари:0
Дајана Радошљевић из Приједора која је ухапшена у оквиру акције ”Спарта” предата је у надлежност Окружној јавног тужилаштва у Приједору.
Подсјећамо, Радошљевићеву, која је крајем августа протјерана из Хрватске након туче са возачем трамваја у Загребу, ухапсили су полицијски службеници ПУ Приједор.
Хроника
Ово је фатална Дајана Радошљевић ухапшена у Приједору
”Д.Р. из Приједора лишена је слободе због постојања основа сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. У оквиру акције од два лица одузето је 23 грама бијелог праха, налик кокаину”, саопштила је ПУ Приједор.
Хроника
Дајана Радошљевић поново ухапшена, заплијењен кокаин!
Дајана Радошљевић и прошле године је хапшена у оквиру акције ”Рома” у којој је ”пало” 14 особа због трговине наркотицима. Тада је у претресима пронађено више од килограма кокаина, три килограма марихуане, а откривена је и лабораторија узгој марихуане. Радошљевићева је у тој акцији означена као један од вођа криминалне групе.
Након што је пуштена из притвора Радошљевићева је водила аутомат клуб и ноћни бар у Приједору, да би се потом посветила посветила салону у Загребу, што је објављивала на свом Инстаграм профилу.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
11
16
54
16
53
16
49
16
46
Тренутно на програму