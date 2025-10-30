Logo

Ово је фатална Дајана Радошљевић ухапшена у Приједору

Ово је фатална Дајана Радошљевић ухапшена у Приједору
Дајана Радошљевић из Приједора поново је ухапшена у оквиру акције ”Спатра” у којој је полиција пронашла и одузела 23 грама бијелог праха налик кокаину.

Радошљевићеву, која је крајем августа протјерана из Хрватске након туче са возачем трамваја у Загребу, ухапсили су полицијски службеници ПУ Приједор.

”Д.Р. из Приједора лишена је слободе због постојања основа сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. У оквиру акције од два лица одузето је 23 грама бијелог праха, налик кокаину”, саопштила је ПУ Приједор.

Иначе, Дајана Радошљевић је хапшена и прошле године.

Веома је активна на друштвеним мрежама, посебно на Инстаграму.

Дајана Радошљевић

хапшење

Приједор

