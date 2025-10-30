Вучић: Трамп и Си једини равноправни партнери у свијету, сви ми остали смо мали

Извор:
Танјуг
30.10.2025
13:56
Предсједник Србије Александар Вучић оцијенио је да је састанак америчког председника Доналда Трампа и кинеског предсједника Си Ђинпинга разговор једина два равноправна партнера у свијету.
Вучић је то рекао у Самарканду, гдје је присуствовао отварању 43. засиједања Генералне конференције Унеска, а одговарајући на питање новинара да ли је то што је Трамп смањио тарифе Кини након састанка са Сијем разумна одлука оправдана економским разлозима или пак жеља Трампа да укључи Сија у рјешавање украјинско-руског сукоба.
"То су разговори двојице равноправних партнера. Трамп није у ситуацији да разговара са Сијем као што разговара са свима другима у свијету. То су једини равноправни партнери у свијету", казао је Вучић.
Како је додао, сви остали су мали.
"Сви ми смо мали. То су једини равноправни партнери и у економском и у војном и у политичком и у сваком другом смислу", навео је Вучић.
Предсједник Србије је додао да је срећан због рационалних и разумних одлука и доброг састанка два предсједника.
