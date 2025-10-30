Драгиша данима лежао у боловима: Ловци спасили посљедњег становника код Лесковца

30.10.2025
13:26
Коментари:0
Драгиша Војиновић (72), из последњег села на територији града Лесковца и једини преостали становник у подножју Кукавице, лежао је у јаким боловима на поду четири до пет дана, без хљеба, струје и воде. Спасили су га ловци који једини повремено пролазе тим крајем.
Како је испричао један од ловаца, они су, пролазећи поред куће овог до недавно виталног човјека, примјетили да нема дима из димњака, па су свратили да виде шта се дешава са Драгишом.
"Затекли смо га поред кревета у једва свјесном стању. Касније нам је испричао да је ту пао прије четири или пет дана. Није имао ко да га подигне, да му пружи парче хлеба и чашу воде, а оба мобилна телефона су била празна", прича ловац.
Од главног пута до Драгишине куће има неколико стотина метара, али је пут урастао у шибље.
"Позвали смо његовог сестрића из села Лебет у ханској општини, који живи на пар километара од Мрковице. Одмах је дошао џипом, помогао нам да га однесемо до пута, а одатле га је сестрић пребацио до Владичиног Хана, па потом у Здравствени центар у Врању", навео је.
Посљедњи становник Мрковице већ дуже вријеме има здравствене проблеме, али љекари још нису утврдили узрок.
"У Врању му је стављен катетер, добио је адекватну терапију против болова, напунили су му оба мобилна телефона и вратили га кући, уз обавезу да за 20 дана оде на контролу. Он је, даље, опет сам, телефони ће се брзо испразнити јер је село без струје, па се бојимо за њега и даље", додао је ловац.
Драгиша се никада није женио. Радио је као грађевинац широм Србије, а потом се вратио у родну кућу својих родитеља. Живи од пензије у износу од 35.000 динара. Понекад недјељама нема с ким да проговори ни једну једину ријеч.
А у овом селу, удаљеном 15 километара од Предејана, до средине посљедње деценије прошлог вијека било је 45 домова пуних људи. Одселили су се највише због лошег пута којим може да се дође до села само џипом или "ладом нивом".
