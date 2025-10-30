Logo

Драгиша данима лежао у боловима: Ловци спасили посљедњег становника код Лесковца

30.10.2025

13:26

Коментари:

0
Драгиша данима лежао у боловима: Ловци спасили посљедњег становника код Лесковца
Фото: АТВ

Драгиша Војиновић (72), из последњег села на територији града Лесковца и једини преостали становник у подножју Кукавице, лежао је у јаким боловима на поду четири до пет дана, без хљеба, струје и воде. Спасили су га ловци који једини повремено пролазе тим крајем.

Како је испричао један од ловаца, они су, пролазећи поред куће овог до недавно виталног човјека, примјетили да нема дима из димњака, па су свратили да виде шта се дешава са Драгишом.

"Затекли смо га поред кревета у једва свјесном стању. Касније нам је испричао да је ту пао прије четири или пет дана. Није имао ко да га подигне, да му пружи парче хлеба и чашу воде, а оба мобилна телефона су била празна", прича ловац.

Од главног пута до Драгишине куће има неколико стотина метара, али је пут урастао у шибље.

"Позвали смо његовог сестрића из села Лебет у ханској општини, који живи на пар километара од Мрковице. Одмах је дошао џипом, помогао нам да га однесемо до пута, а одатле га је сестрић пребацио до Владичиног Хана, па потом у Здравствени центар у Врању", навео је.

67128d1598204 Šmit

БиХ

Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

Посљедњи становник Мрковице већ дуже вријеме има здравствене проблеме, али љекари још нису утврдили узрок.

"У Врању му је стављен катетер, добио је адекватну терапију против болова, напунили су му оба мобилна телефона и вратили га кући, уз обавезу да за 20 дана оде на контролу. Он је, даље, опет сам, телефони ће се брзо испразнити јер је село без струје, па се бојимо за њега и даље", додао је ловац.

Драгиша се никада није женио. Радио је као грађевинац широм Србије, а потом се вратио у родну кућу својих родитеља. Живи од пензије у износу од 35.000 динара. Понекад недјељама нема с ким да проговори ни једну једину ријеч.

А у овом селу, удаљеном 15 километара од Предејана, до средине посљедње деценије прошлог вијека било је 45 домова пуних људи. Одселили су се највише због лошег пута којим може да се дође до села само џипом или "ладом нивом".

(Југмедија)

Подијели:

Тагови:

Leskovac

teško bolestan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кремљ загрмио: Москва ће дјеловати

Свијет

Кремљ загрмио: Москва ће дјеловати

1 ч

0
Робот

Наука и технологија

Кућни робот Нео пере суђе, слаже веш и прича вицеве

1 ч

0
Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

БиХ

Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

1 ч

3
Врањеш: Амерички заокрет прилика за дијалог у БиХ

Србија

Врањеш: Амерички заокрет прилика за дијалог у БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Врањеш: Амерички заокрет прилика за дијалог у БиХ

Србија

Врањеш: Амерички заокрет прилика за дијалог у БиХ

1 ч

0
Багер

Србија

Багериста прекинуо радове због језивог открића

1 ч

0
Погинула породица

Србија

Потресна читуља школских другара малог Михајла (9), који је погинуо заједно са родитељима

2 ч

0
Милош и Димитрије

Србија

Србија обавијена тугом: Милош и Димитрије преминули исти дан

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner