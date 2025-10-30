Кремљ загрмио: Москва ће дјеловати

30.10.2025
13:25
Руски предсједник Владимир Путин више пута је нагласио да ће Русија, ако било која земља одустане од мораторијума на нуклеарна тестирања, дјеловати у складу са тим, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Коментаришући изјаву предсједника САД Доналда Трампа, Песков је истакао да САД нису обавијестиле Русију о намјерама да спроведу нуклеарна тестирања, напомињући да је на снази мораторијум на тестирање нуклеарног оружја.
"САД су суверена земља и имају право да доносе суверене одлуке", рекао је Песков новинарима.
Трамп је раније данас рекао да је наредио да се тестирања нуклеарног оружја спроводе "на равноправној основи" са другим земљама које наводно имају програме нуклеарног тестирања.
