Logo

Кремљ загрмио: Москва ће дјеловати

30.10.2025

13:25

Коментари:

0
Кремљ загрмио: Москва ће дјеловати
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин више пута је нагласио да ће Русија, ако било која земља одустане од мораторијума на нуклеарна тестирања, д‌јеловати у складу са тим, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Коментаришући изјаву предсједника САД Доналда Трампа, Песков је истакао да САД нису обавијестиле Русију о намјерама да спроведу нуклеарна тестирања, напомињући да је на снази мораторијум на тестирање нуклеарног оружја.

"САД су суверена земља и имају право да доносе суверене одлуке", рекао је Песков новинарима.

67128d1598204 Šmit

БиХ

Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

Трамп је раније данас рекао да је наредио да се тестирања нуклеарног оружја спроводе "на равноправној основи" са другим земљама које наводно имају програме нуклеарног тестирања.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Kremlj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ФПО: Након укидања америчких санкција против Додика, и Аустрија мора да дјелује

Свијет

ФПО: Након укидања америчких санкција против Додика, и Аустрија мора да дјелује

2 ч

0
Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог

Свијет

Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог

2 ч

0
Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

Свијет

Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

2 ч

0
Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner