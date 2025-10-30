Logo

Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог

Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог
Фото: Printscreen/Youtube/KHOU 11

Тринаестогодишња девојчица у Тексасу једва је избегла покушај отмице усред дана у понедјељак, када је мушкарац покушао да је зграби с леђа док је ишла у школу, саопштили су званичници. Према њиховим ријечима, осумњичени је, изгледа, носио ски маску.

До инцидента је дошло док је тинејџерка пјешачила ка Централној средњој школи у Галвестону, нешто пре 7 часова ујутру, када је изненада "чула кораке који су јој се приближавали с леђа", навела је Полиција Галвестона, јавља Фокс Њуз.

Непознати мушкарац ју је, према извјештају, зграбио с леђа, што је изазвало кратку борбу.

Дјевојчица га је угризла двапут и успјела да се ослободи без физичких повреда, саопштили су званичници. Затим је отрчала право у школу и обавестила наставнике, који су одмах позвали полицију.

Родитељи ученице касније су стигли у школу да би заједно са полицајцима отишли до њиховог стана и реконструисали њену путању, помажући да се прецизно утврди мјесто гдје се инцидент догодио.

Истражиоци су прибавили снимак сигурносне камере оближње фирме који приказује ученицу како пролази тим подручјем, а убрзо потом и мушкарца који иде истим путем, саопштила је полиција, пише Телеграф.

Власти су навеле да се на снимку види осумњичени, за кога се вјерује да је бјелац или Хиспаноамериканац, обучен у црну мајицу кратких рукава, плаве фармерке и, како изгледа, ски маску.

Полиција је такође упутила обавјештење локалним медицинским центрима да одмах контактирају власти ако се појави неко ко тражи лечење због уједа.

Званичници су позвали све који имају информације о идентитету осумњиченог да контактирају Полицију Галвестона.

