Дјевојчица угризла маскираног отмичара и побјегла, испливао снимак осумњиченог

Извор:
Телеграф
30.10.2025
12:12
Коментари:0
Тринаестогодишња девојчица у Тексасу једва је избегла покушај отмице усред дана у понедјељак, када је мушкарац покушао да је зграби с леђа док је ишла у школу, саопштили су званичници. Према њиховим ријечима, осумњичени је, изгледа, носио ски маску.
До инцидента је дошло док је тинејџерка пјешачила ка Централној средњој школи у Галвестону, нешто пре 7 часова ујутру, када је изненада "чула кораке који су јој се приближавали с леђа", навела је Полиција Галвестона, јавља Фокс Њуз.
Здравље
Неке особе не би смјеле да једу мандарине
Непознати мушкарац ју је, према извјештају, зграбио с леђа, што је изазвало кратку борбу.
Дјевојчица га је угризла двапут и успјела да се ослободи без физичких повреда, саопштили су званичници. Затим је отрчала право у школу и обавестила наставнике, који су одмах позвали полицију.
Родитељи ученице касније су стигли у школу да би заједно са полицајцима отишли до њиховог стана и реконструисали њену путању, помажући да се прецизно утврди мјесто гдје се инцидент догодио.
Истражиоци су прибавили снимак сигурносне камере оближње фирме који приказује ученицу како пролази тим подручјем, а убрзо потом и мушкарца који иде истим путем, саопштила је полиција, пише Телеграф.
Власти су навеле да се на снимку види осумњичени, за кога се вјерује да је бјелац или Хиспаноамериканац, обучен у црну мајицу кратких рукава, плаве фармерке и, како изгледа, ски маску.
Полиција је такође упутила обавјештење локалним медицинским центрима да одмах контактирају власти ако се појави неко ко тражи лечење због уједа.
Република Српска
Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини
Званичници су позвали све који имају информације о идентитету осумњиченог да контактирају Полицију Галвестона.
Здравље
2 ч0
Србија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму