Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини

Извор:

АТВ

30.10.2025

11:58

Коментари:

0
Делегација Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске", предвођена в.д. директора Радованом Вишковићем, узела је учешће у раду форума "Финансирање, интелигенција и пословна сарадња за висококвалитетни развој Инцијативе 'Појас и пут'", који се одржава у склопу редовног, годишњег састанка Финансијског путног форума за 2025. годину.

Форум организује водећа кинеска финансијска институција, "Export-Import Bank of China" (EXIM bank), са којом је делегација ЈП "Аутопутеви Републике Српске", у оквиру Форума, потписала меморандум о финансирању инфраструктурних пројеката на подручју Посавине у Републици Српској, а у чијој реализацији учествују кинески партнери.

Међу тим пројектима су и двије дионице будућег ауто-пута Београд – Бања Лука, на правцу Вукосавље – Брчко и Бијељина – Брчко, чија је изградња уговорена са водећим кинеским грађевинским компанијама, са сједиштем у Пекингу.

БиХ

Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

На овогодишњем Финансијском форуму учествује преко 400 истакнутих гостију из 30 земаља свијета, представници водећих глобалних финансијских институција и корпорација, државних агенција и јавних предузећа, као и појединаца из привредног, економског и политичког живота Азије, Европе и Јужне Америке.

