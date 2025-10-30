Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини

Извор:
Делегација Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске", предвођена в.д. директора Радованом Вишковићем, узела је учешће у раду форума "Финансирање, интелигенција и пословна сарадња за висококвалитетни развој Инцијативе 'Појас и пут'", који се одржава у склопу редовног, годишњег састанка Финансијског путног форума за 2025. годину.
Форум организује водећа кинеска финансијска институција, "Export-Import Bank of China" (EXIM bank), са којом је делегација ЈП "Аутопутеви Републике Српске", у оквиру Форума, потписала меморандум о финансирању инфраструктурних пројеката на подручју Посавине у Републици Српској, а у чијој реализацији учествују кинески партнери.
Међу тим пројектима су и двије дионице будућег ауто-пута Београд – Бања Лука, на правцу Вукосавље – Брчко и Бијељина – Брчко, чија је изградња уговорена са водећим кинеским грађевинским компанијама, са сједиштем у Пекингу.
На овогодишњем Финансијском форуму учествује преко 400 истакнутих гостију из 30 земаља свијета, представници водећих глобалних финансијских институција и корпорација, државних агенција и јавних предузећа, као и појединаца из привредног, економског и политичког живота Азије, Европе и Јужне Америке.
