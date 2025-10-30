Ковачевић: Тврдње опозиције о некој продаји су глупости и бесмислице

Извор:
СРНА
30.10.2025
10:45
Све ове глупости и бесмислице које долазе из опозиције, а према којима је СНСД нешто издао или продао како би дошли до тога да се коначно укидају те неправедно уведене санкције показују само да су они саставни дио сарајевског политичког концепта по којем Република Српска да би нешто добила, мора нешто озбиљно да прода, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
- Тај период њиховог продавања Републике Српске је заувијек прошлост и то је и овим само додатно потврђено - поручио је Ковачевић коментаришући наводе опозиције у Републици Српској да је СНСД "нешто продао" да би званичницима Српске биле укинуте санкције.
Он је нагласио да је концепт, према којем се са Републиком Српском не разговара, него се о Републици Српској искључиво разговара, и то у негативном контексту отишао у прошлост, а са њим су сви они актери који су били главни носиоци тог концепта потпуно поражени.
- Наша жеља је била да сви људи из Републике Српске буду скинути са америчких санкција и на томе смо вриједно радили. Међутим, јавност мора да разумије да су сада санкције укинуте искључиво оним људима којима су оне неправедно стављене под администрацијама америчких предсједника Џозефа/ Бајдена и Барака Обаме, а да су људи из СДС-а, нажалост, под санкцијама завршили много раније и да то сада није било могуће - појаснио је Ковачевић.
Доказ да овдје није ријеч о било каквом политичком укидању санкција које је фаворизовало само СНСД или наше партнере, истакао је Ковачевић, јесте у томе да је под санкцијама остао и високи функционер СНСД-а Саво Цвјетиновић који је био дугогодишњи предсједник Општинског одбора СНСД-а у Лопарама.
- Дакле, овдје се ради о томе да се посљедице катастрофалних политика предсједника Сједињених Америчких Држава Бајдена и Обаме, отклањају како у Америци, тако и широм свијета, те да то сигурно доноси много бољу позицију за Републику Српску и за српски конститутивни народ - закључио је Ковачевић.
