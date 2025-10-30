Ковачевић: Укидањем санкција званично легализована борба за Српску

Извор:
Главна порука укидања америчких санкција је у чињеници да је сада званично легализована борба за Републику Српску, јер су санкције руководству Републике Српске, на челу са предсједником Милорадом Додиком, увођене на првом мјесту управо због тога што су се дрзнули да бране интересе Српске и српског конститутивног народа у БиХ и да се супротстављају концепту централизације БиХ, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Веома је битно да се то разумије - да је Милорад Додик био спреман, заједно са осталим члановима руководства Републике Српске, да поднесе сваку личну жртву како Република Српска не би била жртва. И да је на тај начин успјешно купио вријеме за Републику Српску, чувајући све њене ингеренције и аутономију до овог тренутка када је дошла много повољнија америчка администрација по интересе Републике Српске", нагласио је Ковачевић за Срну.
Он је појаснио да ово не значи да ће Република Српска сада бити повлашћена, али значи да ће Република Српска сада коначно имати равноправан статус, а то је једино што се тражило.
"Немојте награђивати друге због тога што крше Дејтонски споразум, а нас санкционисати због тога што штитимо Дејтонски споразум, односно, оно што је најбитније, што штитимо статус Републике Српске и гарантовани статус конститутивног и равноправног народа у БиХ", поручио је Ковачевић.
