Стиже нови евро, познато и када

30.10.2025

09:06

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Европска централна банка (ЕЦБ) планира покретање дигиталног евра 2029. године, а припремна фаза за правни оквир би требало да буде завршена овог мјесеца.

Званичници ЕЦБ-а одлучиће о наставку припремног рада на састанку ове недјеље у италијанској Фиренци, пренио је "Блумберг".

полиција-Република Српска-знак стоп

Друштво

Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота

Извори наводе да званичници желе да издају валуту 2029. године, под условом да постоји правни оквир.

ЕЦБ је започела двогодишњу припремну фазу пројекта дигиталног евра 2023. године, надајући се да ће Европска унија у међувремену усвојити правила потребна за увођење дигиталног еквивалента новчаницама и кованицама.

Међутим, националне владе и Европски парламент се још увијек око тога нису сложили. Највећа препрека долази од Европске народне партије, из чијих редова су неки посланици радије тражили алтернативу из приватног сектора дигиталном решењу ЕЦБ-а.

Бака Босиљка

Друштво

Баку Босиљку Бановић (104) ништа не боли: Младима дала мудре савјете

Притисак да се оконча ово неслагање расте, јер се европски креатори монетарне политике жале на прекомјерну зависност од америчких фирми попут Визе, Мастеркарда и Пејпала за малопродајна плаћања.

Поред тога, постоји и бојазан да би стејбл коини подржани доларима, које заговара амерички предсједник Доналд Трамп, могли да се учврсте у Европи, што даје нови подстицај за разрјешење неспоразума.

