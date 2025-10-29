Гради се највећа шопинг зона у БиХ

Извор:
BiznisInfo
29.10.2025
11:09
Коментари:0
Изградња једне од највећих шопинг зона у Босни и Херцеговини, која се налази на улазу у Зеницу из правца Сарајева, одвија се пуном паром.
Зона “Зеница Југ” замишљена је као нова рекреативно-туристичка и трговачка дестинација, која се гради потпуно од нуле и мијења изглед јужног улаза у град.
Како пише "БизнисИнфо.ба", увелико напредују радови на изградњи објекта компаније Лидл БХ, који је већ попримио свој препознатљив изглед, док се грађевинске активности настављају пуним интензитетом.
Паралелно с тим, у току су припреме терена за изградњу другог објекта на супротном крају зоне. Земљиште за тај пројекат већ је припремљено, а према сазнањима поменутог портала, ријеч је о парцели која припада компанији Беламионикс из Брчког – једном од највећих малопродајних ланаца у БиХ.
Осим њих, у зони “Зеница Југ” свој објекат планира и компанија Бинго, чија се парцела налази између Лидловог и Беламиониксовог земљишта. Иако радови још нису започели, ради се о највећој парцели у цијелом комплексу, па се очекује да ће Бингов објекат доминирати овом шопинг зоном.
Бинго је купио земљиште површине око 30.000 квадратних метара, што ће му омогућити да од нуле планира и изгради модеран продајни центар са садржајима који се разликују од постојећих у другим градовима. С обзиром да компанија континуирано шири понуду и модернизује своје објекте, Зеница ће вјероватно добити најнапреднији Бингов центар до сада.
Поред ових компанија, парцелу у оквиру зоне купила је и компанија Вокел из Посушја. Ријеч је о познатом дистрибутеру који се бави увозом, извозом и продајом опреме за водоводне инсталације, керамику, санитарије, паркете и ламинате, као и опрему за централно гријање и климатизацију.
Њихово присуство додатно ће обогатити понуду зоне, чинећи „Зеницу Југ“ мјестом гдје ће се наћи водеће домаће и међународне компаније из различитих сектора.
Већ сада је јасно да ће овај комплекс постати једна од најјачих трговачких и рекреативних зона у БиХ, у којој ће грађани моћи куповати, одмарати и уживати у модерном амбијенту.
Иако се налази на идеалној локацији – одмах уз излаз с ауто-пута А1 (Коридор 5Ц) – овај простор је донедавно био неискориштен и запуштен.
Радови на уређењу почели су крајем прошле године, док је изградња Лидла кренула крајем љета 2025. године.
Према доступним информацијама, постоји још неколико заинтересованих инвеститора, који би могли донијети нове садржаје не само Зеници, него и широј регији.
Зона се простире на 351.000 квадратних метара, што је чини једном од највећих пословно-рекреативних зона у држави, и сасвим је извјесно да ће привући нове инвеститоре и отворити стотине нових радних мјеста.
Локација уз ауто-пут и савремени концепт привлаче инвеститоре
Земљиште у овом дијелу града намијењено је за изградњу трговачких, туристичких и услужних објеката, с јасним планом да "Зеница Југ" постане центар шопинга, рекреације и угоститељства.
Њена позиција одмах поред ауто-пута чини је савршеним мјестом и за оне који путују Коридором 5Ц, најпрометнијим саобраћајним правцем у БиХ.
Очекује се да Пословно-рекреативно-туристичка зона "Зеница Југ" постане покретач привредног развоја Зенице, те да иницира отварање нових радних мјеста и развој пратећих услужних дјелатности.
С обзиром на обим пројекта и присуство великих брендова попут Лидла, Бинга, Беламионикса и Вокела, Зеница би ускоро могла постати један од најзначајнијих трговачких центара у БиХ.
