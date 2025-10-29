Погледајте да ли имате ове кованице, неки су спремни да плате више од 10.000 евра

Извор:
У посљедње вријеме на хрватским огласним порталима све већу пажњу привлаче ријетке кованице, нарочито оне од 2 евра и 10 центи, које се продају по изузетно високим цијенама.
На порталу Њушкало недавно се појавио оглас из Топуског у којем се нуди „врло добро очувана и изузетно ретка“ кованица од 2 евра с натписом BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN из 1999. године. Продавац наводи да се ради о искључиво готовинској продаји, без замјене, те напомиње да није професионални нумизматичар, већ да продаје само један примерак из своје личне колекције.
Слични огласи могу се пронаћи и у Вуковару, где се нуде две наводно ријетке кованице. Прва је кованица од 2 евра из серије Ј, препознатљива по двоструким круговима с обе стране и бројем „2“ у средини, уз мањи бели дио. Друга је кованица од 10 центи, такође с двоструким круговима и мањим звјездицама на ивици, што је, према ријечима продавца, чини посебно вриједном међу колекционарима.
Посебна одлика прве кованице је „изрезбарени руб“, што додатно повећава њену атрактивност на тржишту. Цијене ових кованица достижу и до 10.000 евра, а сличне понуде могу се пронаћи и у Сесветама, гдје продавци траже готово идентичне износе за исте или сличне примјерке.
Другим речима, вриједи проверити новчаник, јер би нека од ових кованица могла имати вриједност далеко већу од своје номинале, пише 24сата.
