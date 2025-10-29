Ове ствари у близини Wi-Fi рутера успоравају интернет

29.10.2025
Брзина интернета не зависи само од пакета који плаћате, већ и од тога гдје се налази ваш Wi-Fi рутер и шта га окружује.
Стручњаци упозоравају да одређени предмети и уређаји могу знатно ослабити сигнал и успорити везу.
Један од највећих непријатеља Wi-Fi сигнала је микровална пећница. Она ради на фреквенцији сличној оној коју користи рутер, па може изазвати сметње и прекиде везе. Зато рутер никада не би требало држати у кухињи.
Метал рефлектује и блокира сигнал, па ако је рутер постављен поред великих металних површина или огледала, интернет ће бити спорији. Најбоље је да уређај буде смјештен на отвореном мјесту, без препрека.
Вода такође може апсорбовати Wi-Fi сигнал. Ако имате акваријум или веће посуде с водом у близини рутера, то може знатно ослабити везу.
Телевизори, бежични телефони и други електрични апарати могу стварати електромагнетне сметње. Када су преблизу рутеру, сигнал постаје нестабилан.
Ако желите бржи и стабилнији интернет, поставите рутер на средишње и отворено мјесто у стану, далеко од кухиње, микровалне пећнице и других уређаја који могу ометати сигнал. На тај начин извући ћете максимум из своје интернет везе, преноси Н1.
