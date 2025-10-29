Logo

Ове ствари у близини Wi-Fi рутера успоравају интернет

29.10.2025

08:51

Коментари:

0
Ове ствари у близини Wi-Fi рутера успоравају интернет
Фото: Pixabay

Брзина интернета не зависи само од пакета који плаћате, већ и од тога гд‌је се налази ваш Wi-Fi рутер и шта га окружује.

Стручњаци упозоравају да одређени предмети и уређаји могу знатно ослабити сигнал и успорити везу.

Микровална пећница

Један од највећих непријатеља Wi-Fi сигнала је микровална пећница. Она ради на фреквенцији сличној оној коју користи рутер, па може изазвати сметње и прекиде везе. Зато рутер никада не би требало држати у кухињи.

Метални предмети и огледала

Метал рефлектује и блокира сигнал, па ако је рутер постављен поред великих металних површина или огледала, интернет ће бити спорији. Најбоље је да уређај буде смјештен на отвореном мјесту, без препрека.

Акваријуми и посуде с водом

Вода такође може апсорбовати Wi-Fi сигнал. Ако имате акваријум или веће посуде с водом у близини рутера, то може знатно ослабити везу.

Електрични уређаји

Телевизори, бежични телефони и други електрични апарати могу стварати електромагнетне сметње. Када су преблизу рутеру, сигнал постаје нестабилан.

Ако желите бржи и стабилнији интернет, поставите рутер на средишње и отворено мјесто у стану, далеко од кухиње, микровалне пећнице и других уређаја који могу ометати сигнал. На тај начин извући ћете максимум из своје интернет везе, преноси Н1.

Подијели:

Таг:

интернет

Коментари (0)
