Ускоро ћете моћи да користите ЧетГПТ за плаћање

Компанија Пеј Пал склопила је данас договор са ОпенАИ како би дигитални новчаник компаније био уграђен у ЧетГПТ. Ово ће корисницима омогућити да лакше плаћају производе пронађене путем водећег потрошачког АИ алата, стоји у саопштењу компанија.
Како преноси ЦНБЦ, овај споразум значи да ће од сљедеће године они који користе Пеј Пал моћи да купују производе преко ЧетГПТ-ја, а трговци ће моћи да продају преко платформе.
Како је наведено, идеја је да више од 700 милиона недјељних корисника може да користи вјештачку интелигенцију да им помогне при проналажењу производа.
Прошлог мјесеца, ОпенАИ је омогућио куповину од продаваца на Схопифy и Етсy платформама, а пре двије недјеље најавио је и договор са Валмартом.
Проблеми за ОпенАИ
ОпенАИ и ЦхатГПТ су, иначе, у посљедње вријеме у великим проблемима. Наиме, породица тинејџера који је себи одузео живот након вишемјесечне комуникације са ови четботом тврди да је компанија ОпенАИ свјесно ублажила безбједносне смјернице у мјесецима који су претходили његовој смрти.
Према њиховим ријечима, самоубиство 16-годишњег Адама Рејна био је предвидљив резултат намерних одлука компаније.
У јулу 2022. године, смјернице ОпенАИ-ја о поступању с непримјереним садржајем, укључујући онај који "промовише, подстиче или приказује дјела самоповређивања, као што су самоубиство, сјечење и поремећај исхране", биле су једноставне.
Четбот је требало да одговори: "Не могу да одговорим на то".
