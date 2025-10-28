"Као да их је ударило 27 тона или 18 аутомобила одједном": Потпуковник полиције о језивој трагедији

Извор:
28.10.2025
17:27
Трочлана породица страдала је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на Новом Београду у току ноћи суботе 25. на недјељу 26. октобра када је на њих налетио аутомобил марке “ауди” којим је управљао Н.Ђ. (24) који је прошао претходно на црвено свјетло на семафору у великој брзини и који је био и пијан и дрогиран.
Потпуковник Управе саобраћајне полиције Дејан Стевић је приликом гостовања на телевизији "ПРВА" коментарисао незапамћену несрећу на Новом Београду која је потресла цијелу Србију.
Нови језиви детаљи трагедије у Београду
"Нажалост, ово је ужасна трагедија! Нас из Саобраћајне полиције ово највише погађа, јер је наш колега који је изгубио живот и чија породица је овом приликом настрадала од стране једног неодговорног понашања и бахатог. Негдје смо се сви нашли у огромном, огромном шоку. То је саобраћајац који је на београдским улицама 21 годину чувао безбједност грађана. То је један сјајан полицајац. Још једном желим да изјавим саучешће остатку породице. Један наш колега је јуче рекао да је ово злочин, ово није саобраћајна несрећа!
Сада је у току тужилачка истрага, возачу је одређен притвор до 30 дана и сада када кренемо у цијелу ту анализу и квалификовања на крају је то тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја и то ће бити у оном најтежем ставу гдје је предвиђена казна од пет до 15 година затвора. Може се рећи да је ово као да је пуцао у њих! Може се рећи, с обзиром да је био под психоактивним супстанцама, под утицајем алкохола преко један промил и да је возио 132 километра на час и то у граду, и то на једној врло фреквентној раскрсници и прошао када је саобраћајни знак показивао да је прелазак, да пожури не би ли негде стигао. Не знам гдје је могао да жури такав? Али, то је фаза, стање искривљене неурачунљивости. Дакле, он је себе намјерно и свјесно довео у то стање, сигуран сам да није био хитан случај. Истрага ће показати, мада не мијења много околности", започео је Стевић.
Потом је објаснио силину судара. "Ауди" је ударио у бочни дио "хјундаија", у његов најтањи дио.
Укида се скретање улијево на раскрсницама
"Некако се намјестило да буде трагично. Да је он чеоним дијелом, најјачим дијелом сваког возила ударио у дио гдје има највише простора да се амортизује ударац. Да видите оштећена на том возилу, нису велика на том 'аудију', али ударио је у најслабији дио овог другог, мање габаритног 'хјундајиа', у бочни дио, гдје је возило најтање, гдје су тијела путника најближе. Овај ударац при овој брзини је ударац од 27 тона!
Том снагом као да их је ударило 18 аутомобила у једном моменту! Шанса да у оваквој несрећи неко преживи је немогућа. Дијете је било тек на почетку свог живота, тијело нађено у гепеку, шта да кажете од тако смрсканог возила...", појаснио је Стевић.
На крају је рекао да пијани и дрогирани возач, осумњичени Н.Ђ, "не зна колико физика може да буде опасна". Објаснио је да су правила и закони у Европској унији знатно строжа и да је полиција пресрела Н.Ђ. прије несреће на Новом Београду, он би у Европској унији био кажњен са 4.000 евра, пет година затвора и возачка дозвола би му била одузета на 10 година.
Да подсјетимо, погинули су Б.Ж. (43), његова супруга Д.К. (38) и њихов деветогодишњи син. Како се види на снимку са надзорних камера, они су били у аутомобилу марке “хјундаи” када су скретали лијево, а на њих се у великој брзини насред раскрснице налетио “ауди” који је прошао на црвено свјетло.
Преминули мушкарац био је припадник саобраћајне полиције, а у тренутку несреће није био на дужности. Од њега се на друштвеним мрежама опраштају бројни пријатељи.
