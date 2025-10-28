Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином

Извор:
На друштвеној мрежи Фејсбук, огласила се сестра страдале Дијане и са потресним речима се опростила од страдале породице.
Полицајац Бојан Ж. (43), његова супруга Дијана (38) и син (9) погинули су у тешкој саобраћајној несрећи на Новом Београду, када их је Никола Ђ. (24) из Брчког покосио аудијем.
На друштвеној мрежи Фејсбук, огласила се сестра страдале Дијане и потресним ријечима се опростила од страдале породице.
"И даље ми је све нереално... Љута сам, тужна сам, и чињеница да наше Дије, дјечака и Бојана више нема, ми и даље не допире до главе. Пијани монструм нам је убио сестру, нећака и зета, а нашим клинцима одузео стварање успомена са тетком, братом и течком. Због свог безобразлука, убио је цијелу једну породицу, а промијенио животе нама осталима заувијек!!!", написала је сестра.
Породица је страдала када су враћали од пријатеља, а сви који су их познавали сломљени су од туге.
"Тај дјечак је био златно дијете, које је расло окружено пажњом и љубављу дивних родитеља и шире породице. Били су анђели. Бојан има само једног брата, који је неожењен, и оца, и њих двојица су опчињено гледали Микија као насљедника. Дијанина породица је велика и њене сестре имају више дјеце, али Мики је био маза и тамо. Имао је посебно мјесто. То што се десило је страхота! Како да страдају на тај начин?! Кретали су се полако и возили ка свом стану да иду да спавају послије дружења код пријатеља и наишао је манијак који је прошао на црвено и разнио их", испричала је комшиница, преноси "Мондо".
Бојанове колеге и пријатељи слежу раменима и са сузама у очима говоре о трагедији која је затворила један дом.
Предраг Јевремовић из Београда је Бојана познавао двадесетак година из блока у ком су живјели. О њему има само ријечи хвале и каже да је за читаву заједницу Бојанов одлазак велики губитак, а не само за породицу и пријатеље.
Тренутно на програму