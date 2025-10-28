Logo

Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином

Извор:

Мондо.рс

28.10.2025

14:27

Погинула породица
На друштвеној мрежи Фејсбук, огласила се сестра страдале Дијане и са потресним речима се опростила од страдале породице.

Полицајац Бојан Ж. (43), његова супруга Дијана (38) и син (9) погинули су у тешкој саобраћајној несрећи на Новом Београду, када их је Никола Ђ. (24) из Брчког покосио аудијем.

На друштвеној мрежи Фејсбук, огласила се сестра страдале Дијане и потресним ријечима се опростила од страдале породице.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

"И даље ми је све нереално... Љута сам, тужна сам, и чињеница да наше Дије, дјечака и Бојана више нема, ми и даље не допире до главе. Пијани монструм нам је убио сестру, нећака и зета, а нашим клинцима одузео стварање успомена са тетком, братом и течком. Због свог безобразлука, убио је цијелу једну породицу, а промијенио животе нама осталима заувијек!!!", написала је сестра.

Породица је страдала када су враћали од пријатеља, а сви који су их познавали сломљени су од туге.

"Тај дјечак је био златно дијете, које је расло окружено пажњом и љубављу дивних родитеља и шире породице. Били су анђели. Бојан има само једног брата, који је неожењен, и оца, и њих двојица су опчињено гледали Микија као насљедника. Дијанина породица је велика и њене сестре имају више дјеце, али Мики је био маза и тамо. Имао је посебно мјесто. То што се десило је страхота! Како да страдају на тај начин?! Кретали су се полако и возили ка свом стану да иду да спавају послије дружења код пријатеља и наишао је манијак који је прошао на црвено и разнио их", испричала је комшиница, преноси "Мондо".

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Шта урадити са славском свијећом послије славе?

Бојанове колеге и пријатељи слежу раменима и са сузама у очима говоре о трагедији која је затворила један дом.

Предраг Јевремовић из Београда је Бојана познавао двадесетак година из блока у ком су живјели. О њему има само ријечи хвале и каже да је за читаву заједницу Бојанов одлазак велики губитак, а не само за породицу и пријатеље.

