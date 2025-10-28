Огласила се рођака возача који је усмртио трочлану породицу

Извор:
Ало
28.10.2025
13:44
Коментари:0
Пијан и дрогиран, Никола Ђ. (24) из Брчког, возећи аутомобил огромном брзином усмртио је цијелу породицу у Улици омладинских бригада, када се у суботу вече враћао из ноћног провода.
Он се сумњичи да је у недјељу, око 1 сат иза поноћи, на Новом Београду, такође прошао на црвено свјетло, јурећи 132 километара на сат.
Саобраћајни полицајац Бојан Ж. (43), његова супруга Дијана К. (38) и деветогодишњи син су жртве сулудог шенлучења за воланом.
Сцена
Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница
У Вишем јавном тужилаштву у Београду, Никола Ђ. је јуче саслушан.
"Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем. Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор због свих законских разлога: због опасности од бјекства, да не би утицао на свједоке, да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности", саопштило је јуче Више јавно тужилаштво у Београду, након чега је суд усвојио њихов приједлог.
Како даље наводе, Николи Ђ. се на терет ставља кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја за које је запријећена казна затвора од пет до 15 година.
"Постоји сумња да је трагичне вечери око 00.44 сати на раскрсници улице Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара као возач поступао у грубој супротности са правилима саобраћаја, којом приликом није показао обзир према безбједности осталих учесника у саобраћају, јер је у стању веома тешке алкохолисаности (1,76 промила) и под дејством психоактивне супстанце, марихуана, управљао возилом марке "ауди А4", истичу из тужилаштва и додају:
Свијет
Жена покушала отети аутобус узвикујући ''Алаху акбар''
"Крећући се према улици Тошин бунар, осумњичени је дошао до наведене раскрснице, али се није зауставио испред обиљеженог пјешачког прелаза, када му је на семафору пролаз био забрањен, већ је брзином од око 132 километра на час, гдје је дозвољена брзина 50 километара на час, ушао у раскрсницу. Том приликом је предњом страном возила ударио у десну бочну страну возила марке хјундаи И-30 којим је управљала оштећена Д. К, која се кретала Булеваром хероја са Кошара из правца Улице Тошин бунар према мосту на Ади, а у моменту незгоде је скретала лијево у улицу Омладинских бригада, када јој је на семафору пролаз био дозвољен".
Отац ухапшеног момка који живи у Брчком прокоментарисао је стравичну несрећу коју је изазвао његов син у Београду.
"Нисам способан да говорим, молим вас разумите ме. Много смо сви потресени. Никако нисам способан да причам", рекао је јуче видно потресени отац.
Према ријечима рођаке овог младића, он је те вечери са пријатељем дошао у Београд, највјероватније, због провода.
"Мора да је дошао у Београд због ноћног провода. Многи млади из Брчког често долазе викендом у Београд. Знам да је Никола нешто студирао, али не знам шта. У Београд је често волио да навраћа", рекла је рођака за "Ало".
Она је нагласила да је Никола из угледне породице за коју мјештани Брчког имају само ријечи хвале.
Регион
Турци масовно напуштају Црну Гору - погледајте колону на аеродрому
"Родитељи и сестра су му дивни и поштени људи, сви их знају само по добром. Његов отац се пуно напатио у животу. Током рата је једног дана изашао у двориште и пала је граната и он је остао без обје ноге. Није вјеровао да ће у таквом стању успјети да оснује породицу, али му се ипак остварила највећа жеља. Све је радио да удовољи дјеци, али сада га је син заувијек завио у црно. Цијело Брчко плаче за недужним родитељима и њиховим сином. Данима причамо и томе и питамо се зашто их је Бог узео. Јако ми их је жао. На снимку сам видјела да је само секунд фалио да прођу и избјегну судар", истиче рођака породице.
Она каже да за ухапшеног Николу, њеног рођака, нема никаквог оправдања, преноси "Ало".
"Нема оправдања за њега, чије год да је дијете. Прочитала сам да је био и пијан и дрогиран и још је пројурио на црвено. Толиком силом је ударио у људе, нису имали шансе да преживе. Све могуће прописе је прекршио. Мислим да га ни његови родитељи неће бранити и да би исто рекли за њега. Они су јако добри људи. Мајка му држи велики бутик одјеће, а отац је био власник кафића. Јако је вриједан и радан упркос томе што се креће на штаке. Нека бог помогне и њима и породици страдалих да ово преживе", закључује рођака.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму