Жена покушала отети аутобус узвикујући ''Алаху акбар''

Танјуг
28.10.2025
13:39
Жена у Сен Малоу у Француској ухапшена је након што је покушала да отме аутобус, вичући "Алаху акбар", саопштило је јавно тужилаштво у том граду.
Како се наводи, 32-годишња жена изненада је устала са сједишта у аутобусу и потрчала ка возачу, пренио је данас Фигаро.
– Зграбила је волан возила које се још увијек кретало, вичући ‘Алаху акбар’ – рекао је јавни тужилац Сен Малоа Фабрис Тремел.
Возач је успио да поврати контролу над возилом и потом нагло закочи.
Том приликом, један путник лакше је повријеђен, саопштило је тужилаштво.
Како су навели полицијски извори, полиција је брзо дошла на лице мјеста и зауставила жену без отпора, посебно захваљујући интервенцији њене мајке, која је такође била у аутобусу.
Осумњичена је смјештена у притвор, а, како се наводи, није претходно била позната полицији.
– Тужилаштво у Сен Малоу је покренуло истрагу по оптужбама за одобравање тероризма и тешког насиља – рекао је Тремел.
Ове оптужбе се односе на употребу оружја, у овом случају аутобуса, и јавног мјеста гдје су дјела почињена, односно мреже за превоз путника.
Инцидент се догодио у понедјељак око 14 часова.
