Жена покушала отети аутобус узвикујући ''Алаху акбар''

Извор:

Танјуг

28.10.2025

13:39

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Жена у Сен Малоу у Француској ухапшена је након што је покушала да отме аутобус, вичући "Алаху акбар", саопштило је јавно тужилаштво у том граду.

Како се наводи, 32-годишња жена изненада је устала са сједишта у аутобусу и потрчала ка возачу, пренио је данас Фигаро.

– Зграбила је волан возила које се још увијек кретало, вичући ‘Алаху акбар’ – рекао је јавни тужилац Сен Малоа Фабрис Тремел.

Возач је успио да поврати контролу над возилом и потом нагло закочи.

Том приликом, један путник лакше је повријеђен, саопштило је тужилаштво.

Како су навели полицијски извори, полиција је брзо дошла на лице мјеста и зауставила жену без отпора, посебно захваљујући интервенцији њене мајке, која је такође била у аутобусу.

Осумњичена је смјештена у притвор, а, како се наводи, није претходно била позната полицији.

– Тужилаштво у Сен Малоу је покренуло истрагу по оптужбама за одобравање тероризма и тешког насиља – рекао је Тремел.

Ове оптужбе се односе на употребу оружја, у овом случају аутобуса, и јавног мјеста гдје су дјела почињена, односно мреже за превоз путника.

Инцидент се догодио у понедјељак око 14 часова.

Француска

autobus

