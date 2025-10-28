Турци масовно напуштају Црну Гору - погледајте колону на аеродрому

Извор:
Курир
28.10.2025
13:36
Коментари:0
На Инстаграм страници "Нецензурисано" појавио се снимак који приказује групу мушкараца и појединих забрађених женских особа како наводно у дугачким редовима чекају на аеродрому у Подгорици.
Уз видео стоји опис да се ради о турским држављанима који напуштају Црну Гору.
Свијет
У нападу ножем један мушкарац преминуо, други тешко повријеђен
Снимак је објављен свега неколико дана након што су, према наводима полиције, турски држављани ножем изболи Подгоричанина у насељу Забјело - инцидент који је уздрмао цијелу земљу.
Сукоб се догодио у суботу увече испред кафане "Команка" у подгоричком насељу Забјело.
Група турских држављана напала је младића из Подгорице, један од њих је задобио седам убодних рана.
Повријеђени Подгоричанин пребачен је у Клинички центар и, према посљедњим информацијама, налази се ван животне опасности.
Мјештани Забјела тврде да страх локалног становништва од страних миграната, нарочито из азијских и блискоисточних земаља, није од јуче.
Свијет
Беба пронађена у веш машини, мајка тврди да није знала да је трудна
Како кажу, инциденти и сукоби са странцима трају већ готово двије године, али су, упркос бројним пријавама, реакције надлежних институција углавном изостајале.
"Ми више не излазимо из куће послије осам увече. Нема дана да не чујемо за неки инцидент или тучу", каже један од становника овог подгоричког насеља.
Министарство унутрашњих послова најавило је пооштравање Закона о странцима и привремено укинуло безвизни режим за турске држављане, док грађани поручују да "више не желе да живе у страху у сопственом граду".
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму