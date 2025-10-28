У нападу ножем један мушкарац преминуо, други тешко повријеђен

28.10.2025
13:28
Један мушкарац је тешко повријеђен, а други је преминуо након што су три особе нападнуте ножем у западном Лондону, саопштила је данас лондонска полиција.
Полиција и служба хитне помоћи добили су пријаву у понедјељак, 27. октобра у 17 часова по Гриничу у којој је наведено да су три особе нападнуте ножем, преноси Би-Би-Си. Четрдесетдеветогодишњем мушкарцу пружена је љекарска помоћ на мјесту напада због убодних рана, али он је преминуо током интервенције, док је други мушкарац старости 45 година превезен у болницу са повредама опасним по живот.
Полиција је потврдила и да је и један 14-годишњи дјечак превезен у болницу са убодним ранама од ножа.
Ухапшен је 22-годишњи мушкарац осумњичен за напад, а који се опирао хапшењу због чега је употребљен електрошокер. Ухапшени је осумњичен да је извршио убиство и покушај убиства, лишен је слободе и одведен у болницу из предострожности, саопштила је полиција.
