Трамп: Европа иде у неким лошим смјеровима

08.12.2025
22:47
Амерички предсједник Доналд Трамп данас је казну од 120 милиона евра, коју је Европска унија изрекла платформи Икс (X) Илона Маска, назвао „гадном“, изразивши сумњу у оправданост таквог потеза.
„Европа иде у неким лошим смјеровима“, поручио је Трамп, пише Ројтерс.
Говорећи пред новинарима на догађају у Бијелој кући (White House), Трамп је рекао како не разумије потез европских регулатора. „Не видим како то могу учинити“, изјавио је.
Додао је да очекује цјеловит извјештај о казни ЕУ касније током дана, нагласивши да га Маск није контактирао ради тражења помоћи.
Упркос томе, Трамп је упутио јасно упозорење: „Европа мора бити врло опрезна.“
Европска комисија је прошле седмице казнила Икс са 120 милиона евра због кршења правила транспарентности, односно Акта о дигиталним услугама (Digital Services Act).
Два дана након тога, друштвена мрежа укинула је рачун за огласе Европске комисије, а власник Илон Маск упоредио је Унију с нацистичком Њемачком.
ЕУ је појаснила да је казна изречена јер је платформа доводила у заблуду кориснике, ускраћивала податке истраживачима и није транспарентно документовала огласе.
Казна је изазвала реакцију америчког државног секретара Марка Рубија (Marco Rubio) који ју је назвао „нападом на све америчке технолошке платформе и амерички народ“.
