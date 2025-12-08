Logo
Трамп: Европа иде у неким лошим смјеровима

08.12.2025

22:47

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп данас је казну од 120 милиона евра, коју је Европска унија изрекла платформи Икс (X) Илона Маска, назвао „гадном“, изразивши сумњу у оправданост таквог потеза.

„Европа иде у неким лошим смјеровима“, поручио је Трамп, пише Ројтерс.

Упозорење из Бијеле куће

Говорећи пред новинарима на догађају у Бијелој кући (White House), Трамп је рекао како не разумије потез европских регулатора. „Не видим како то могу учинити“, изјавио је.

Додао је да очекује цјеловит извјештај о казни ЕУ касније током дана, нагласивши да га Маск није контактирао ради тражења помоћи.

Упркос томе, Трамп је упутио јасно упозорење: „Европа мора бити врло опрезна.“

Маск након казне упоредио ЕУ с нацистичком Њемачком

Европска комисија је прошле седмице казнила Икс са 120 милиона евра због кршења правила транспарентности, односно Акта о дигиталним услугама (Digital Services Act).

Два дана након тога, друштвена мрежа укинула је рачун за огласе Европске комисије, а власник Илон Маск упоредио је Унију с нацистичком Њемачком.

ЕУ је појаснила да је казна изречена јер је платформа доводила у заблуду кориснике, ускраћивала податке истраживачима и није транспарентно документовала огласе.

Казна је изазвала реакцију америчког државног секретара Марка Рубија (Marco Rubio) који ју је назвао „нападом на све америчке технолошке платформе и амерички народ“.

Доналд Трамп

Илон Маск

