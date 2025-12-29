За стипендисте Фонда ''Др Милан Јелић'' 750.000 КМ: Објављена коначна ранг листа

Извор:
29.12.2025
Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске и Фонд "Др Милан Јелић" објавили су коначну ранг-листу за додјелу стипендија на којој је 221 студент сва три циклуса студија у текућој академској години, а укупни буџет је 750.000 КМ.
На конкурс Министарства и Фонда за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству пристигло је укупно 248 пријава, од чега је 221 студент задовољио услове прописане конкурсом, саопштено је из ресорног министарства.
Студентима првог циклуса студија који студирају на јавним на универзитетима у Српској и БиХ додијељено је укупно 65 стипендија у мјесечном износу од по 400 КМ у девет рата, а студентима првог циклуса студија који не студирају на јавним универзитетима у Српској и БиХ додијељено је укупно седам стипендија од по 400 КМ у девет мјесечних рата.
Студентима на високошколским установама у иностранству додијељено је укупно 40 стипендија.
Стипендије студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Сјеверној Македонији, Словенији, Србији, Хрватској или Црној Гори износе 500 КМ, које се исплаћују у девет мјесечних рата, те 800 КМ у девет мјесечних рата за студенте који студирају на високошколским установама у иностранству.
Студентима другог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству додијељено је осам годишњих стипендија у износу од по 5.000 КМ.
Студентима трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству додијељено је 11 годишњих стипендија у износу од по 10.000 КМ за текућу академску годину.
У саопштењу је истакнуто да су добитници стипендије Фонда "Др Милан Јелић" за текућу академску годину успјешни студенти престижних високошколских установа попут Универзитета Принстон, Универзитета у Бечу, Универзитета Париз-Сакле, Техничког универзитета у Берлину, Универзитета у Единбургу и Универзитета Флориде.
Коначна ранг-листа доступна је на интернет страници Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске и Фонда "Др Милан Јелић".
