Огласио се Фонд ПИО: У потпуности измирене обавезе здравствених установа

Извор:

АТВ

29.12.2025

15:25

Fond PIO Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske
Фото: АТВ

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске у потпуности је измирило обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 10 јавних здравствених установа. Укупно је уплаћено 50.221.729 КМ, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске.

Обавезе су измирене за болнице у Требињу, Универзитетску болницу у Фочи, "Свети Апостол Лука" у Добоју и "Др Младен Стојановић" у Приједору, Специјалну болницу за психијатрију Соколац, болницу у Зворнику и болницу "Свети врачеви" у Бијељини, Специјалну болницу за физикалну медицину и рехабилитацију "Мљечаница" Козарска Дубица и болнице у Невесињу и Градишци.

У саопштењу се подсјећа да су раније, на основу закључка Владе Републике Српске, измирене обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање болнице "Србија" у Источном Сарајеву од 13.882.567 КМ.

Из Фонда су навели да ће у сарадњи са надлежним институцијама наставити да прате реализацију обавеза и доприноси стабилности система пензијског и инвалидског осигурања.

Таг:

Fond PIO

