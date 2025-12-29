Огласио се Фонд ПИО: У потпуности измирене обавезе здравствених установа

Извор:
АТВ
29.12.2025
15:25
Коментари:0
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске у потпуности је измирило обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 10 јавних здравствених установа. Укупно је уплаћено 50.221.729 КМ, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске.
Обавезе су измирене за болнице у Требињу, Универзитетску болницу у Фочи, "Свети Апостол Лука" у Добоју и "Др Младен Стојановић" у Приједору, Специјалну болницу за психијатрију Соколац, болницу у Зворнику и болницу "Свети врачеви" у Бијељини, Специјалну болницу за физикалну медицину и рехабилитацију "Мљечаница" Козарска Дубица и болнице у Невесињу и Градишци.
У саопштењу се подсјећа да су раније, на основу закључка Владе Републике Српске, измирене обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање болнице "Србија" у Источном Сарајеву од 13.882.567 КМ.
Из Фонда су навели да ће у сарадњи са надлежним институцијама наставити да прате реализацију обавеза и доприноси стабилности система пензијског и инвалидског осигурања.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
6 ч2
Најновије
Најчитаније
16
05
15
59
15
49
15
39
15
38
Тренутно на програму