Бањалучким студентима представљен привлачан пројекат

АТВ

12.12.2025

19:42

0
Бањалучким студентима представљен привлачан пројекат
Фото: АТВ

Студентима Универзитета у Бањалуци данас је представљен програм стипендија из Мађарске. Амбасадор ове земље у БиХ Кристијан Поша каже да је ријеч о привлачном пројекту за стране студенте кроз који је прошло око хиљаду младих са Балкана.

"Отишао бих прво да видим културу, језик да научим", каже Сергеј Марић, студент Факултета политичких наука у Бањалуци.

„Као студенти политичких наука треба да радимо у интересу наше земље и да лобирамо за нашу земљу у свијету. Ове стипендије ће значити јер прије свега студирамо на енглеском језику пуно је могућности“, рекла је Катарина Бранковић, студент године Факултета политичких наука у Бањалуци.

„У географском смислу овај регион је веома близу Мађарске мислим да је логично да промовишемо тај програм у Бања Луци међу студентима што иначе ми и знамо из ових крајева регије има баш таквих студента који су направили велике успјехе и желимо наше знање и искуство да пренесемо студентима који ће доћи у Мађарску“, рекао је Криситијан Поша, Амбасадор БиХ у Мађарској.

stipendije

Бањалука

Мађарска

