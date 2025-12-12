Бањалучким студентима представљен привлачан пројекат

Извор:
АТВ
12.12.2025
19:42
Коментари:0
Студентима Универзитета у Бањалуци данас је представљен програм стипендија из Мађарске. Амбасадор ове земље у БиХ Кристијан Поша каже да је ријеч о привлачном пројекту за стране студенте кроз који је прошло око хиљаду младих са Балкана.
"Отишао бих прво да видим културу, језик да научим", каже Сергеј Марић, студент Факултета политичких наука у Бањалуци.
„Као студенти политичких наука треба да радимо у интересу наше земље и да лобирамо за нашу земљу у свијету. Ове стипендије ће значити јер прије свега студирамо на енглеском језику пуно је могућности“, рекла је Катарина Бранковић, студент године Факултета политичких наука у Бањалуци.
„У географском смислу овај регион је веома близу Мађарске мислим да је логично да промовишемо тај програм у Бања Луци међу студентима што иначе ми и знамо из ових крајева регије има баш таквих студента који су направили велике успјехе и желимо наше знање и искуство да пренесемо студентима који ће доћи у Мађарску“, рекао је Криситијан Поша, Амбасадор БиХ у Мађарској.
