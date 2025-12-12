Logo
Мала Анастазија треба нашу помоћ

12.12.2025

18:18

Коментари:

0
Мала Анастазија треба нашу помоћ
Фото: Printscreen/Facebook

Седмогодишња Анастазија Кочић из Орашја треба нашу помоћ. Анастазија је рођена са спина бифидом, хидроцефалусом и Arnold Chuariмалформацијом тип 2, те има неурогени мокраћни мјехур и бројне здравствене потешкоће.

Већ при рођењу прошла је кроз неколико оперативних захвата.

Први захват био је затварање спине бифиде – отвора на леђима присутног при рођењу, а затим је услиједила операција уградње ВП шанта (вентрикулоперитонеалног дренажног система), који је постављен на главици како би се регулисао притисак усљед накупљања течности у мозгу.

Анастазија не може ходати ни говорити, а свакодневно се пет пута дневно врши катетеризација, јер не може самостално празнити мокраћни мјехур. Због тога често има инфекције и упале праћене бактеријама у урину.

Лијева нога јој је искривљена, те су јој потребни редовни физикални третмани, који се, као и остале неопходне интервенције, обављају ван граница наше земље.

Анастазија је 100% инвалид и захтијева 24-сатну његу и бригу. Живи с оцем, мајком и старијом сестром, који се неуморно боре да јој пруже све што јој је потребно.

Поред подршке за лијечење, породици је хитно потребна и помоћ у набавци аутомобила прилагођеног Анастазијиним потребама, како би јој одлазак на терапије и прегледе био лакши.

Хуманитарно удружење "Мали Анђео" покреће хуманитарну акцију прикупљања новчаних средстава за помоћ малој Анастазији.

Помозимо заједно да ова храбра дјевојчица добије шансу за лакши и достојанственији живот.

Донације су могуће путем сљедећих рачуна:

Број рачуна: 5520002009328582

Банка: Адико Банка

Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео", Новака Пивашевића бб, 78000 Бања Лука

Сврха уплате: За Анастазију

Уплате из иностранства:

ИБАН: БА395520002062114139

СWИФТ: ХААББА2Б

Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео", Новака Пивашевића бб, 78000 Бања Лука

Сврха уплате: за Анастазију

Хвала вам од срца што сте уз њу. 💖🙏

Хуманитарно удружење " Мали Анђео"

