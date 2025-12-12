Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

12.12.2025
Црна Гора ће наредне седмице затворити само три од, како се очекивало, пет преговарачких поглавља, јер је Француска блокирала поглавља 11 и 13, која се тичу пољопривреде и руралног развоја, односно рибарства.
То су за ТВЦГ потврдили извори из Савјета ЕУ након састанка сталних представника земаља чланица ЕУ у Бриселу.
Наредне седмице Црна Гора планира затворити три поглавља у преговорима са ЕУ: Право оснивања предузећа и слобода пружања услуга (поглавље три), Слободно кретање капитала (поглавље четири) и Право привредних друштава (поглавље шест).
Најављено је да ће међувладина конференција бити одржана 16. децембра, прије почетка Савјета министара за опште послове ЕУ.
Портал РТЦГ сазнаје из дипломатских извора да ће се стални представници поново састати током викенда, непосредно прије Међувладине конференције, што би могла бити још једна прилика за разговор о евентуалном затварању додатних поглавља.
