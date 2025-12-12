Logo
112 нових супстанци: Након 14 година проширен попис врста дроге

Извор:

Агенције

12.12.2025

15:31

Коментари:

0
112 нових супстанци: Након 14 година проширен попис врста дроге
Фото: pexels/Polina Tankilevitch

БиХ је након 14 година проширила листу контролисане дроге уношењем још 112 супстанци, што омогућава јачање контроле и бољи институционални одговор на појаву нових психоактивних опијата, који се брзо шире илегалним тржиштем и представљају растући изазов.

На листу су, између осталих, уврштени синтетички опиоиди попут карфентанила и U-47700 /U-47700/, нови канабиноиди попут 5F-MDMB-PICA /5F-MDMB-PICA/ i AB-FUBINACA /AB-FUBINACA/, те "дизајнерски" бензодијазепини, укључујући флубромазолам, саопштено је из Министарства цивилних послова у Савјету министара.

Допуне листе ће омогућити усклађивање домаћег законодавства са листама Међународног одбора за контролу наркотика, као и ефикасније спречавање незаконите производње, промета и посједовања контролисаних материја.

Поступак допуне листа разматран је на сједници Комисије за сузбијање злоупотребе дроге, на којој је представљена и ажурирана евиденција супстанци које су од 2011. године уврштене у међународне режиме контроле, те је Комисија закључила да се активности на допунама пописа наставе и да се приједлог измјена упути у даљу процедуру усвајања.

Из Министарства подсјећају да је у току и одвојен поступак којим би се канабис премјестио са листе забрањених на листу материја под строгим надзором, искључиво ради медицинске примјене у оквиру контролисаних фармацеутских препарата.

Попис врста дроге у БиХ посљедњи пут је мијењан 2008. и 2011. године, а одлуке о измјенама доноси Савјет министара.

