"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку

Извор:

АТВ

12.12.2025

14:44

Коментари:

1
"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку
Фото: Уступљена фотографија

Дан након писања АТВ-а да су мјештани Буквалека у опасности након што се на улицу срушило неколико стубова расвјете, надлежне службе на терену поправљају расвјету.

Огорчење мјештана је из дана у дан расло јер на њихове позиве није било одговора мјесец дана.

Ипак, само дан након што смо писали о овом проблему, надлежне екипе су изашле на терен.

"Успјели смо", поручио је мјештанин М.М. који је нашу редакцију упознао са проблемом у Буквалеку.

Пала развјета

Бања Лука

Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују

Подсјећамо, мјештани Буквалека били су у опасности након што се неколико стубова расвјете срушило поред улице, а жице и главни вод за градску расвјету висили су под напоном у зраку по гранама од дрвећа.

Коментари (1)
