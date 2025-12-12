"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку

Извор:
АТВ
12.12.2025
14:44
Дан након писања АТВ-а да су мјештани Буквалека у опасности након што се на улицу срушило неколико стубова расвјете, надлежне службе на терену поправљају расвјету.
Огорчење мјештана је из дана у дан расло јер на њихове позиве није било одговора мјесец дана.
Ипак, само дан након што смо писали о овом проблему, надлежне екипе су изашле на терен.
"Успјели смо", поручио је мјештанин М.М. који је нашу редакцију упознао са проблемом у Буквалеку.
Подсјећамо, мјештани Буквалека били су у опасности након што се неколико стубова расвјете срушило поред улице, а жице и главни вод за градску расвјету висили су под напоном у зраку по гранама од дрвећа.
