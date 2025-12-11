Logo
"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима
Припадници Полицијске управе Бањалука одржали су едукативно предавање ученицима Основне школе "Змај Јова Јовановић.

Активност је реализована у оквиру кампање "Славимо одговорно" коју спроводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске.

Циљ предавања био је подизање свијести ученика о безбједном и одговорном понашању током празничног периода.

МУП Републике Српске

