"Славимо одговорно": Одржано едукативно предавање бањалучким ђацима

Извор:
АТВ
11.12.2025
12:09
Коментари:0
Припадници Полицијске управе Бањалука одржали су едукативно предавање ученицима Основне школе "Змај Јова Јовановић.
Активност је реализована у оквиру кампање "Славимо одговорно" коју спроводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске.
Циљ предавања био је подизање свијести ученика о безбједном и одговорном понашању током празничног периода.
