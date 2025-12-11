Бројне улице и насељa данас без струје

Извор:
АТВ
11.12.2025
07:01
Због радова на електромрежи без струје ће данас од 7.30 до 16 часова бити дио насеља Славићка, саопштено је из "Електрокрајине".
Према њиховим ријечима, дијелови улица Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка, Новосадска, Жарка Згоњанина, Трла и Старчевица биће без напајања електричном енергијом од девет до 14 часова.
