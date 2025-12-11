Logo
Бројне улице и насељa данас без струје

АТВ

11.12.2025

07:01

0
Због радова на електромрежи без струје ће данас од 7.30 до 16 часова бити дио насеља Славићка, саопштено је из "Електрокрајине".

Према њиховим ријечима, дијелови улица Давида Штрпца, Фрушкогорска, Далибора Даче Стојића, Лесковачка, Новосадска, Жарка Згоњанина, Трла и Старчевица биће без напајања електричном енергијом од девет до 14 часова.

