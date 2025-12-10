Logo
Large banner

Професор из Бањалуке направио јединствену платформу за симулацију земљотреса

Извор:

АТВ

10.12.2025

10:51

Коментари:

0
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса
Фото: АТВ

Захваљујући својој визији, професор Огњен Бабић са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета склопио је јединствену вибро-платформу за симулацију земљотреса.

Она омогућава тестирање грађевинских конструкција под сеизмичким утицајима. С обзиром на то да је скоро цијела БиХ у зони високог ризика, пројекат има и практичан значај. Прототип постоји, а планирано је да све буде завршено до краја сљедеће године.

Идеја се развијала годинама. Још од студентских дана. Тако је настао први прототип који је омогућио финансијски мање захтјевна рјешења.

Ова јединствена платформа омогућава да се у контролисаним условима симулирају сеизмички утицаји на грађевинске конструкције.

Према најновијој мапи ризика, скоро цијела БиХ налази се у зони високог ризика од земљотреса. Управо због тога развој вибро-платформе није само научни пројекат, него пријека потреба.

novcanik pixabay

Друштво

Како млади у Републици Српској троше новац

У цивилној заштити годинама су тражили управо овакву платформу. Зато није мала ствар што су је на крају пронашли. И то у свом граду. Када су видјели шта може да уради, није било дилеме. Пројекат заслужује подршку. И добио је.

Прототип већ постоји. Сада је кључно да добије своју коначну верзију.

Платформа ће значај имати и за академску заједницу. Студентима ће омогућити практичан рад, Универзитету дати снажну предност у позиционирању на свјетској научној мапи. Према плану, платформа ће бити смјештена у Кампусу.

План је да све буде завршено до краја наредне године. Ако се то оствари, 2026. би могла изњедрити један од најзначајнијих иновацијских пројеката у региону.

Све детаље о овој изузетној платформи погледајте у видео прилогу.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Бањалука

потрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Градови и општине

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

2 ч

0
Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима

Свијет

Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима

2 ч

0
Милан Пајковић пјевач који има 17 унучади

Сцена

Пјевач открио да има 17 унучади: Одушевио жири у популарном музичком такмичењу

2 ч

0
Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Друштво

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

2 ч

0

Више из рубрике

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Бања Лука

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

2 ч

0
Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Бања Лука

Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

4 ч

0
Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Бања Лука

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

4 ч

10
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

12

54

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner