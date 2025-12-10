Професор из Бањалуке направио јединствену платформу за симулацију земљотреса

Извор:
Захваљујући својој визији, професор Огњен Бабић са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета склопио је јединствену вибро-платформу за симулацију земљотреса.
Она омогућава тестирање грађевинских конструкција под сеизмичким утицајима. С обзиром на то да је скоро цијела БиХ у зони високог ризика, пројекат има и практичан значај. Прототип постоји, а планирано је да све буде завршено до краја сљедеће године.
Идеја се развијала годинама. Још од студентских дана. Тако је настао први прототип који је омогућио финансијски мање захтјевна рјешења.
Ова јединствена платформа омогућава да се у контролисаним условима симулирају сеизмички утицаји на грађевинске конструкције.
Према најновијој мапи ризика, скоро цијела БиХ налази се у зони високог ризика од земљотреса. Управо због тога развој вибро-платформе није само научни пројекат, него пријека потреба.
У цивилној заштити годинама су тражили управо овакву платформу. Зато није мала ствар што су је на крају пронашли. И то у свом граду. Када су видјели шта може да уради, није било дилеме. Пројекат заслужује подршку. И добио је.
Прототип већ постоји. Сада је кључно да добије своју коначну верзију.
Платформа ће значај имати и за академску заједницу. Студентима ће омогућити практичан рад, Универзитету дати снажну предност у позиционирању на свјетској научној мапи. Према плану, платформа ће бити смјештена у Кампусу.
План је да све буде завршено до краја наредне године. Ако се то оствари, 2026. би могла изњедрити један од најзначајнијих иновацијских пројеката у региону.
Све детаље о овој изузетној платформи погледајте у видео прилогу.
