Хрватски сабор данас о Трговској гори

11.12.2025

06:55

Хрватски сабор данас о Трговској гори
Фото: АТВ

Хрватски сабор разматраће данас Приједлог закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.

Одбор за законодавство Хрватског сабора јуче је подржао доношење овог закона по хитном поступку.

policija austrija

Свијет

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

Тиме ће бити створени предуслови за што скорију изградњу центра и преузимање ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко", најкасније почетком 2028. године.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на Трговској гори, на граници са БиХ.

Trgovska gora

Hrvatski sabor

