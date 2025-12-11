Хрватски сабор данас о Трговској гори

11.12.2025
06:55
Коментари:0
Хрватски сабор разматраће данас Приједлог закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.
Одбор за законодавство Хрватског сабора јуче је подржао доношење овог закона по хитном поступку.
Тиме ће бити створени предуслови за што скорију изградњу центра и преузимање ниско и средње радиоактивног отпада из Нуклеарне електране "Кршко", најкасније почетком 2028. године.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на Трговској гори, на граници са БиХ.
