Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

Извор:

Агенције

10.12.2025

22:27

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Државе имале веома добар разлог да заплијене танкер са нафтом код обале Венецуеле.

"Танкер је заплијењен из веома доброг разлога", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

tanker brod

Свијет

Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

"Блумберг" је раније јавио да је америчка војска заплијенила танкер за нафту близу обале Венецуеле.

Трампова администрација је током посљедњих мјесеци појачала реторику и мјере против Венецуеле, а Вашингтон је оптужио Каракас да уноси смртоносне врсте дроге у САД.

Доналд Трамп

Venecuela

