Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

Извор:
Агенције
10.12.2025
22:27
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Државе имале веома добар разлог да заплијене танкер са нафтом код обале Венецуеле.
"Танкер је заплијењен из веома доброг разлога", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Свијет
Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле
"Блумберг" је раније јавио да је америчка војска заплијенила танкер за нафту близу обале Венецуеле.
Трампова администрација је током посљедњих мјесеци појачала реторику и мјере против Венецуеле, а Вашингтон је оптужио Каракас да уноси смртоносне врсте дроге у САД.
