Трамп разговарао са европским лидерима о мировном плану за Украјину

Извор:

СРНА

10.12.2025

18:15

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је телефонски разговор са лидерима Француске, Велике Британије и Њемачке о напорима за постизање мировног споразума у Украјини, рекао је порталу "Аксиос" званичник Бијеле куће.

Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да је позив трајао 40 минута и да је био усмјерен на унапређење дипломатских напора за окончање рата у Украјини.

Donald Tramp

Свијет

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Канцеларија њемачког канцелара Фридриха Мерца објавила је да су четири шефа држава и влада разговарала о статусу преговора о прекиду ватре у Украјини.

"Интензиван рад на мировном плану биће настављен у наредним данима. Сложили су се да је ово кључан тренутак за Украјину и за заједничку безбједност у евроатлантском подручју", наводи се у саопштењу.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Доналд Трамп открио која му је омиљена ријеч

Украјински предсједник Владимир Зеленски најавио је данас на "Иксу" разговоре САД и Украјине о послијератној обнови и економском развоју земље.

Он је додао да се паралелно финализује рад на 20 тачака документа који би могао да дефинише параметре за окончање рата и да очекује да ће тај документ ускоро бити послат Вашингтону.

