Трамп разговарао са европским лидерима о мировном плану за Украјину

Извор:
СРНА
10.12.2025
18:15
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је телефонски разговор са лидерима Француске, Велике Британије и Њемачке о напорима за постизање мировног споразума у Украјини, рекао је порталу "Аксиос" званичник Бијеле куће.
Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да је позив трајао 40 минута и да је био усмјерен на унапређење дипломатских напора за окончање рата у Украјини.
Канцеларија њемачког канцелара Фридриха Мерца објавила је да су четири шефа држава и влада разговарала о статусу преговора о прекиду ватре у Украјини.
"Интензиван рад на мировном плану биће настављен у наредним данима. Сложили су се да је ово кључан тренутак за Украјину и за заједничку безбједност у евроатлантском подручју", наводи се у саопштењу.
Украјински предсједник Владимир Зеленски најавио је данас на "Иксу" разговоре САД и Украјине о послијератној обнови и економском развоју земље.
Он је додао да се паралелно финализује рад на 20 тачака документа који би могао да дефинише параметре за окончање рата и да очекује да ће тај документ ускоро бити послат Вашингтону.
