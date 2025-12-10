Logo
Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Италијанска кухиња званично је уврштена на Унескову листу нематеријалне културне баштине због "дубоког значаја који Италијани придају својој храни", саопштено је из агенције УН.

Одлука је објављена током састанка Унеска у Њу Делхију.

Италијански премијер Ђорђа Мелони поздравила је одлуку и рекла у видео-поруци да за Италијане "кухиња није само исхрана или збирка рецепата", већ представља "културу, традицију, рад, богатство".

Pica 1

Свијет

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

Италијанска храна се често повезује са пицом, тјестенином и тирамисуом. Али, кулинарско насљеђе ове земље је много разноврсније и разликује се од регије до регије, пренијела је агенција ДПА.

Унескова листа нематеријалне културе од 2017. године укључује напуљску вјештину прављења пице. Према легенди, прва пица направљена је у Напуљу 1889. године.

