Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Извор:
Агенције
10.12.2025
15:57
Коментари:0
Италијанска кухиња званично је уврштена на Унескову листу нематеријалне културне баштине због "дубоког значаја који Италијани придају својој храни", саопштено је из агенције УН.
Одлука је објављена током састанка Унеска у Њу Делхију.
Италијански премијер Ђорђа Мелони поздравила је одлуку и рекла у видео-поруци да за Италијане "кухиња није само исхрана или збирка рецепата", већ представља "културу, традицију, рад, богатство".
Свијет
Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а
Италијанска храна се често повезује са пицом, тјестенином и тирамисуом. Али, кулинарско насљеђе ове земље је много разноврсније и разликује се од регије до регије, пренијела је агенција ДПА.
Унескова листа нематеријалне културе од 2017. године укључује напуљску вјештину прављења пице. Према легенди, прва пица направљена је у Напуљу 1889. године.
Свијет
4 д0
Свијет
6 д0
Свијет
6 д0
Свијет
6 д0
Најновије
Најчитаније
16
18
16
13
16
05
16
00
15
57
Тренутно на програму