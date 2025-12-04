Logo
Дјевојка (27) нестала прије 10 дана, родитељи у страху за њен живот: ''Бивши дечко је опсједнут њом''

Телеграф

04.12.2025

16:00

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

У Италији већ 10 дана траје потрага за дјевојком, која је нестала 24. новембра након што је изашла из свог дома у Лечеу.

Татјана Трамасере (27) изашла је из свог дома тог дана и више је нико није видио ни чуо. Висока је 155 центиметара, има равну црвену косу и плаве очи, а на себи је у тренутку нестанка имала фармерице и сив капут.

Мирослав Бојић

Република Српска

Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

Истражиоци испитују чланове породице, пријатеље и познанике дјевојке, у нади да ће наћи неки траг. Такође провјеравају и телефонске записе и поруке, који би могли да пруже одговор на питање гдје се налази.

Њени усвојитељи пријавили су њен нестанак тек неколико дана касније, јер, како су рекли, дешавало се и раније да Татјана нестане. Међутим, до сада се увијек сама враћала, али овог пута нема је дуже вријеме.

"Мора да јој се нешто десило, иначе би се огласила", рекла је Орнела, Татјанина мајка.

Како је испричала, Татјана јој је у 3.30 рекла да иде да ради, али се више није вратила. Њен телефон је искључен.

Орнела и њен супруг Рино, који су усвојили Татјана, поријеклом из Украјине, када је још била беба, забринути су за своју кћерку.

"Татјана, ако нас видиш и чујеш, врати се кући. Не брини, чекамо те раширених руку", поручили су родитељи.

Мајка је рекла да је Алесандро (30), бивши дечко њене кћерке, био опсједнут њом, али да она није хтјела да чује за њега.

"Долазио је кући два пута, али Татјана није хтјела да чује ништа о њему", рекла је мајка, додајући да је чудно што је и Алесандро одсутан већ неколико дана.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу дјетета у Требињу

Недавно је Татјана жељела да возом стигне до свог бившег у Бреши. Купила је и карте, али их наводно никада није искористила.

"У ствари, купила је карте, жељела је да види да ли можда могу да се помире. Када је у понедјељак отишла од куће, било је све нормално. Била је на путу ка послу у Лечеу. Послије тога нисмо чули ништа друго: потпуна тишина", поновила је њена мајка.

Карабињери већ данима прикупљају снимке са камера за видео надзор у том подручју, док је Префектура активирала поступак потраге за несталим особама.

Њен телефон је већ данима неактиван, а могућност геолоцирања 27-годишњакиње помоћу базних станица мобилне телефоније дјелује мало вјероватно.

снијег пахуље

Друштво

У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

Апел о њеном нестанку дијели се мрежама, а породица се нада да ће се Татјана вратити кући жива и здрава.

Италија

nestala djevojka

