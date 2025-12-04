Федерика Могерини поднијела оставку

Извор:
Телеграф
04.12.2025
13:33
Коментари:0
Федерика Могерини, бивша шефица дипломатије ЕУ, поднијела је оставку на мјесто ректорке Колеџа Европе након што је осумњичена у истрази о превари у вези са наводним фаворизовањем у дипломатској обуци коју финансира ЕУ.
"У складу са највећом строгошћу и правичношћу са којом сам увијек обављала своје дужности, данас сам одлучила да поднесем оставку на мјесто ректорке", навела је Могерини у саопштењу.
Ова изјава долази дан након што је високи званичник ЕУ Стефано Санино рекао да ће се пензионисати крајем децембра након што је и сам осумњичен у истрази.
Санино је шеф Генералног директората Комисије за Блиски исток, Северну Африку и Залив.
Република Српска
Министар најавио: Повећање плата за запослене у образовању и култури
Истрага, коју води тужилац ЕУ, фокусира се на једногодишњи уговор додељен Колеџу Европе у оквиру тендера за покретање нове академије за обуку младих националних дипломата и службеника ЕУ за будуће улоге које представљају Европу у иностранству.
Тужиоци сумњају да су се, током 2021–22. године, Колеџ и дипломатска служба ЕУ можда договарали како би неправилно усмјерили средства ЕУ ка пројекту, укључујући и наводно унапред обавјештавање Колеџа о тендеру. Тендер је формално отворен за универзитете широм Европе. Могерини се и даље сматра невином док траје истрага.
"Имам пуно повјерење у правосудни систем и вјерујем да ће се утврдити исправност поступака Колеџа", навела је Могерини у саопштењу након што је пуштена из притвора, додајући да ће понудити "пуну сарадњу властима".
Могерини је ректор Колеџа Европе од 2020. године, надгледајући његове кампусе у Брижу, Варшави и Тирани. Такође је преузела улогу директорке дипломатске академије 2022. године, позицију коју су владе ЕУ учиниле трајном 2024. године, финансирајући је са 1,7 милиона евра годишње.
(телеграф)
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму