Жалила се на јаке болове, љекари су се запањили шта је дјевојка имала у желуцу

04.12.2025
11:56
Коментари:0
Један изузетно необичан медицински случај из Индије поново је привукао пажњу јавности.
Руни Катун, 26-годишњакиња из Западног Бенгала, хитно је примљена у болницу, половином 2019, пошто је почела да повраћа, а била је видно слаба и исцрпљена.
Озбиљна ситуација
Љекари су одмах схватили да је ситуација озбиљна, али прави узрок њених проблема откривен је тек током операције.
Наиме, медицински стручњаци су уклонили из стомака пацијенткиње 69 ланчића, 80 минђуша, 46 новчића, осам медаљона, четири кључа, пет наруквица, један бројчаник сата.
Међу пронађеним предметима био је и скупоцени златни накит, а све је укупно било тешко 1,5 килограма, преноси НДТВ.
Само је плакала
Мајка је касније изјавила да је примјетила како вриједности “нестају из њихове куће”, али није имала појма да их узима ћерка.
Истовременом је открила да је дјевојка “узимала новчиће из продавнице свог брата”, а када је упитана о несталим стварима почела је да плаче.
Љекари су испричали медијима да је дjевојка била толико исцрпљена да је након интервенције стављена на режим парентералне исхране.
Операција је трајала сат и петнаест минута, а љекари су успели да уклоне све предмете из стомака, преноси Даилy Маил.
Бизарни случајеви
Овај случај није јединствен у Индији.
Раније овог мјесеца, љекари у држави Мадја Прадеш су уклонили 30 предмета из стомака неименованог мушкарца, укључујући шрафове, док је у Раџастану мушкарац у мају прогутао 116 ексера.
Прошле године, у држави Гуџарат из стомака жене уклоњено је велика количина метала, укључујући шрафови, матице и накит.
