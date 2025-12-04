Logo
У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

Извор:

АТВ

04.12.2025

13:07

Коментари:

1
У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић
Фото: Ustupljena fotografija

У Бањалуци је у току сједница Предсједништва Борачке организације Републике Српске, гдје ће бити разматрано питање измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

Из БОРС-а је раније саопштено да ће на ванредној сједници бити разматрана и издвајања за борачке категорије у буџету Републике Српске за 2026. годину.

Сједницу присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик и министарка финансија Зора Видовић.

БОРС

Милорад Додик

Коментари (1)
