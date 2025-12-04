Logo
Све више жена рађа у четрдесетим, смањује се број мајки тинејџерки

Извор:

СРНА

04.12.2025

09:28

Коментари:

0
Фото: pexels

У Републици Српској у протеклој деценији присутан је демографски тренд у којем је све мање мајки тинејџерки, а све више жена дјецу рађа у четрдесетим, па и својим педесетим годинама.

Укупна просјечна старост мајке приликом рођења дјетета у периоду од 2015. до 2024. године повећана је са 28,7 на 29,8 година, саопштено је из Републичког завода за статистику.

У протеклој деценији број рођене дјеце у Српској није много осцилирао и износио је око 9.300 годишње, при чему је у 2015. години забиљежено 9.357, а у 2024. години 9.227.

Према подацима Републичког завода за статистику, 2015. године мајке до 19 година

родиле су 309 дјеце, а 2016. године 337.

Од 2017. године тај број је у паду, са изузетком 2019. године, а 2022. године први пут је забиљежено мање од 200 дјеце које су родиле мајке до 19 година.

Прошле године мајке до 19 година родиле су 173 дјеце.

Са друге стране, расте број дјеце које су родие мајке у четрдесетим годинама.

У 2015. години евидентирано је 227 дјеце од мајки старости од 40. до 44. године, док је 2024. године рођено 348 дјеце, што је раст од 53,3 одсто.

Прије деценије мајке од 45 до 49 година родило је 13 дјеце, а прошле године 19.

Највише рођене дјеце - 42 у овој старосној групи мајки евидентирано је 2023. године.

У протеклом десетогодишњем периоду забиљежено је и шесторо дјеце које су родиле мајке од 50 или више година.

bebe

породиље

trudnica

