Расписан конкурс за избор новог правобраниоца Републике Српске

Извор:
04.12.2025
Министар правде Републике Српске, Горан Селак расписао је конкурс за избор и именовање правобраниоца Српске.
Конкурс је објављен у "Гласу Српске", а доступан је и на интернет страници Министарства правде, док ће у наредном периоду бити објављен и у "Службеном гласнику Републике Српске".
Селак је позвао заинтересоване да се пријаве на јавни конкурс, наводећи да је рок за подношење пријава 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса, саопштено је из надележног министарства.
Напоменуо да је Правобранилаштво Републике Српске један од стубова институционалне заштите имовине и интереса Српске.
"С обзиром на то да су улога и значај рада Правобранилаштва у систему правне заштите Републике Српске веома важни, поступак избора и именовања ће се спроводити професионално и транспарентно, у складу са законом, каква је била и досадашња пракса", рекао је Селак.
Нагласио да је ресорно министарство посвећено јачању институција и заштити имовине, те да има циљ да најважније правне функције обављају људи који посједују знање, интегритет и одговорност према Републици Српској.
Из Министарства правде наводе да се правобранилац Републике Српске бира на четири године, уз могућност поновног избора, а бира га и именује Народна скупштина Републике Српске на приједлог Владе.
Мандат досадашњег правобраниоца Милимира Говедарице престао је у складу са законским процедурама, а досадашњи замјеник правобраниоца Милан Радујко преузео је сва права, обавезе и одговорности функције правобраниоца до избора новог носиоца ове важне дужности, наводи се у саопштењу.
Јавни конкурс расписан је на основу члана 22 Закона о Правобранилаштву Републике Српске и члана 8 Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.
