Расписан конкурс у области књижевног стваралаштва: За најбоља остварења стимулације од 4.000 КМ

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је јавни конкурс за додјелу стимулација ауторима у области књижевног стваралаштва, подијељених у три категорије стваралаштва, с циљем развоја и унапређења књижевне сцене у Српској.
Прва категорија су аутори најбољих остварења из области књижевног стваралаштва за 2023, 2024. и 2025. годину за књиге прозе роман, збирка прича, збирке поезије и књиге за дјецу и младе којима ће бити додијељено до пет стимулација у фиксном износу од 4.000 КМ, саопштено је из ресорног министарства.
За писање нових књижевних дјела, и то прозних роман, збирка прича, поезије и дјела за дјецу и младе, као и за књижевно превођење, и то прозе роман, збирка прича, поезије и дјела за дјецу и младе додијелиће се до осам стимулација у фиксном износу од 3.000 КМ.
Право пријављивања на јавни конкурс имају физичка лица, књижевници и књижевни преводиоци, држављани Републике Српске и БиХ са пребивалиштем у Српској, уписани у регистар умјетника, који води Министарство просвјете и културе.
Вредновање пријава вршиће стручна комисија у складу са општим и посебним критеријумима прецизираним овим јавним конкурском за сваку од категорија књижевног стваралштва које су предмет конкурса.
Јавни конкурс доступан је на порталу Владе Републике Српске www.vladars.rs на страници Министарства просвјете и културе, а остаје отворен 30 дана од дана објављивања у Независним новинама, односно до 29. децембра.
